Genezio leak son propre projet et sort un EP "Gé Leak"

La Mano1.9, Leto et Zed sont présents dans le projet

On s'y attendait pas ! Après avoir sorti "Bounce Music part.2" en fin d'année dernière, le roi de la Bounce Music est de retour plus tôt que prévu avec un nouvel EP qu'il avait teasé il y a quelques jours dans les rues de Paris avec des affiches affichant un certain numéro de téléphone ! Et quand on appelait, un message annonçait que des choses allaient sortir le 03 avril.

Mais c'est le 2 avril que le G a pris tout le monde de court en organisant un live Twitch événement avec de nombreux invités et des surprises. Tout était bien huilé pour qu'une annonce de projet soit faite, d'autant plus que tous ses projets ont pris la couleur verte, comme s'ils avaient été hackés. Et ça tombe bien, car son EP s'intitule "Gé Leak", comme si ce n'était pas lui qui sortait les inédits.

Au total, 6 morceaux composent ce projet, dont le très attendu titre avec La Mano1.9 et Leto. Un autre featuring de taille est aussi présent : Zed sur le son "Rien 100 Rien". En seulement 13 minutes, Genezio déploie une nouvelle fois toute sa palette artistique, entre mélodie et kickage. Ce projet risque d'être un tremplin vers un album, car un EP est souvent annonciateur d'un projet plus complet en fin d'année.

En tout cas, on signe direct et on vous conseille vivement d'écouter "Gé Leak" : quelques bangers s'y cachent, et vous ne serez pas déçus !