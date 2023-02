Genezio invite Leto sur "G'en reviens pas"

Un extrait de sa future mixtape, "Vibestars : Saison 1".

L’année dernière, Genezio faisait ses débuts avec un premier EP intitulé "Vibestars : Pré-Saison". Il revient en grande pompe en 2023 avec une grosse collaboration. Sur "G’en reviens pas", le rappeur du 94 fait appel à Leto. Sur une instrumentale chaleureuse et entraînante signée Raydaprince et Blanchi, les deux artistes se confient sur leurs peines, leurs blessures, tout en gardant "la tête haute". L’alchimie est inévitable entre Genezio et Leto. Une alchimie qui s’illustre dans un clip réalisé par Orvs. Un très beau featuring qui figurera sur la future mixtape de Genezio, "Vibestars : Saison 1", prévue pour le 17 février.