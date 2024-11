Genezio invite Tiakola dans "La Melo est dans la Bounce"

C'est le 6e épisode de la 2e saison de "Bounce Music"

Genezio vient de sortir le 6ᵉ épisode de la 2ᵉ saison de sa série musicale "Bounce Music" et, pour l'occasion, il a invité Tiakola pour un duo qui ne passe pas inaperçu ! Avec un titre concis de 1 min 46, la production efficace met en valeur le style des deux artistes, qui alternent entre un flow rappé et chanté. Cette collaboration s'inscrit dans la continuité de leur succès précédent sur "PONA NINI", marquant une nouvelle réussite pour les deux rappeurs en cette fin d'année 2024. Le clip révèle une belle synergie, où l'alchimie musicale entre Genezio et Tiakola se ressent pleinement, offrant un moment intense qui donne envie de hôcher la tête tout le son.