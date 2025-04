Koba La D reporte son concert à l'Adidas Arena et rend hommage à son ami décédé

Ce n'est pas la période la plus facile pour Koba La D. Alors qu'il est actuellement en prison pour une affaire de séquestration datant de 2022, le rappeur enchaîne les déboires judiciaires. En plus de cette condamnation, il a écopé également de 15 mois ferme pour des violences envers son ancien manager.

Et ce n'est pas tout. La justice semble s'acharner sur lui, puisqu'il a été interpellé dans le cadre de l'affaire de l'évasion de Mohamed Amra. Une situation qui complique encore plus son avenir.

Ajoutons à cela un drame personnel : en fin d'année, un accident a coûté la vie de son ami et styliste. Avec tout cela, la musique semble bien loin des priorités de l'artiste.

Le 3 avril, Koba La D devait se produire à l'Adidas Arena, mais compte tenu de sa situation actuelle, cela n'est tout simplement pas possible. Cependant, il ne compte pas annuler cet événement : le concert est reporté au 20 février 2026.

Au-delà du simple report, l'artiste a pris une décision forte : les recettes de ce concert seront reversées à la famille de son ami décédé. Un hommage poignant à celui qui l'a accompagné tout au long de son parcours.

"Pour Will, en sa mémoire, j'espérais plus que tout être avec vous demain à l'Adidas Arena. Ma parole et mes engagements n'ont aucun effet sur la justice en ce moment, et la presse adore les fausses rumeurs qui choquent. J'annulerai pour rien ce moment avec vous et ce concert est reporté au 20 février 2026. Comme je l'ai déjà dit, tous les bénéfices de ce concert seront dédiés aux enfants et à la famille de Will. Force mes Nintch."