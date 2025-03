Koba LaD déféré devant un juge pour l'évasion de Mohamed Amra

La justice veut clairement la peau de Koba laD, mais cette fois, on dirait qu'ils ont vraiment trouvé quelque chose.

Depuis l'arrestation de "la Mouche", le surnom officiellement donné à Mohamed Amra par les médias, le 22 février dernier, chaque semaine on a un nouveau lot d'informations qui apparaissent plus folles les unes que les autres. Notamment concernant son évasion spectaculaire du 14 mai dernier, avec deux agents pénitentiaires morts à la clé, et de ses éventuels complices. Le nom de Koba LaD avait d'abord était cité comme pouvant être lié à l'enquête. Puis on apprenait il y a quelques jours qu'il était interpellé. Aujourd'hui, il est carrément déféré devant la justice.

Les choses se sont bien accélérées pour Koba LaD, qui était déjà en détention pendant 15 mois (fermes) pour avoir tabassé son ancien manager. Mis en garde à vue le 24 mai dernier, il a finalement été déféré devant le tribunal judiciaire de Paris, après 96h de GAV. Un sacré rebondissement dans l'affaire, puisque ça veut dire que la justice a des choses tangibles sur lesquelles elle veut interroger le rappeur.

6 autres personnes étaient toujours en garde à vue pour la même affaire. On ne sait pas exactement ce qui est reproché à Koba LaD, mais on sait que la justice le soupçonne d'avoir été au courant de l'évasion de Mohamed Amra, et qu'il en aurait même beaucoup parlé sur le téléphone qu'il gardait dans sa cellule.

Ils le soupçonnent également de servir de vitrine pour du blanchiment d'argent venu du trafic de stups, auquel serait mêlé la Black Manjak Family, dont Koba LaD est proche. Si on ajoute à tout ça les circonstances dramatiques de l'accident dans lequel il était impliqué en septembre 2024, on comprend que le rappeur risque de ne pas sortir de prison tout de suite...