Koba LaD : son nom cité lors de l'enquête sur l'affaire Mohamed Amra

Au cœur du cyclone, la BMF, parfois chargée d'assurer la sécurité de Koba LaD.

Ce n'est un secret pour personne : le rap et le milieu du crime organisé entretiennent des relations assez proches, souvent beaucoup trop proches même. Si l'histoire de Hatik et Bosh dans "Validé" pouvait paraître exagérée, ce qui se passe dans la réalité est parfois bien plus grave, et surtout, bien plus triste : des jeunes artistes se retrouvent embarqués dans des histoires qui les dépassent. On a pu le voir cet été avec SCH, et c'est désormais Koba LaD qui se retrouve au cœur d'une nouvelle affaire à cause de la BMF, soupçonnée d'avoir participé à l'évasion de Mohamed Amra.

Rappelez-vous, Mohamed Amra, surnommé "la Mouche", s'était évadé pendant son transfert le 14 mai 2024. Une évasion très médiatisée, avec deux morts à la clé au péage d'Incarville. Il est ensuite parti en cavale et s'est fait attrapé en Roumanie il y a quelques jours. Depuis, les enquêteurs tentent d'appréhender ses complices, et parmi eux se trouveraient apparemment des membres de la Black Manjack Family, très proche d'un certain... Koba LaD.

Le nom du rappeur s'est donc à nouveau retrouvé dans tous les journaux de France parlant de faits divers, lui qui est actuellement en détention après avoir été condamné pour violences et séquestration sur son ancien manager. Il faut dire que Koba LaD a beaucoup, beaucoup fait la promotion de la "BMF" pendant tout son parcours de rappeur. Il serait même, d'après le Midi Libre, président de la BMF Agency, qui s'occupe d'activités artistiques, et directeur de BMF Entertainment Corp, qui produit des films. Evidemment, ceux qui connaissent un peu les histories de gangs aux USA reconnaîtront l'inspiration directe de la "Black Mafia Family", sur laquelle 50 Cent a même produit une série récemment.

A l'heure actuelle, une vague d'interpellation a lieu sur plusieurs membres présumés de la Black Manjack Family. Notamment un certain Hervé, associé de Koba LaD, (présent lors de la bagarre qui a récemment fait condamner le rappeur) ainsi qu'un certain C.Mendy, et Nixon, le petit frère d'Hervé, tous soupçonnés d'avoir participé à l'évasion de Mohamed Amra.

Rien ne prouve évidemment que Koba LaD était au courant des agissements de ces personnes qui sont présentées comme ses proches par la presse, souvent bien rapide quand il s'agit de mettre le nom des rappeurs dans les gros titres. Cependant, si on peut donner un conseil aux jeunes rappeurs qui débutent : dès que vous réussissez, barrez-vous le plus loin possible de la rue. Le but du rap c'est de s'en sortir, pas de continuer à être mêlé à des histoires de criminels dont vous en faites pas partie.