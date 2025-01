Koba LaD condamné à 15 mois fermes

Jugé pour violences contre son ancien manager, le rappeur n'est cependant pas au bout de ses peines...

C'est un euphémisme que de dire que Koba LaD n'est pas dans une très bonne passe en ce moment. Pourtant, 2024 avait plutôt bien commencé pour le rappeur qui s'est remis au sport, a multiplié les gros singles, et formait avec Wejdene un couple dont les magazines "people" raffolaient. Il disait même avoir arrêté les stups! Bref, une superstar, qui semblait avoir vaincu ses démons, avant que ceux-ci ne le rattrapent. En plus de l'accident mortel dans lequel il a été impliqué en septembre, le rappeur était également jugé pour violences envers son ancien manager. Le verdict est tombé, et le rappeur a pris 15 mois de prison fermes.

Des faits qui remontent à 2022

Ceux qui sont familiers avec le milieu du rap savent que les rapports entre les artistes et les producteurs/managers ne sont pas toujours paisibles. Les sommes brassées sont énormes et aiguisent les appétits, les rappeurs ne connaissent pas toujours leurs droits quant à ce qu'ils ont le droit de réclamer pour leur musique, mais d'un autre côté, on sent aussi que très peu d'entre eux prennent la peine de lire leur contrat. Résultat : pas mal de tensions, de rancœurs et même parfois, de grosses bagarres. C'est ce qui est arrivé à Marvin I, aussi connu sous le surnom de Deuspi, ancien manager de Koba LaD.

Il accusait le rappeur de l'avoir enlevé, frappé et séquestré parce qu'il le soupçonnait de lui avoir volé de l'argent. Des faits qui remontent à 2022 lorsqu'un soir d'avril, le rappeur et d'autres personnes ont séquestré le manager dans un entrepôt à Corbeil dans le 91, puis à son domicile devant sa compagne de l'époque. Au départ, un an seulement de prison était requis contre Koba LaD, mais le parquet a décidé d'aller au-delà de la peine réclamée par le procureur, à cause de l'extrême violence des faits. Résultat : 15 mois fermes pour Koba, en attendant l'autre affaire bien plus triste dans laquelle il doit aussi être jugé...

En revanche, on n'a toujours pas le fin mot de l'histoire, afin de savoir si oui ou non, Deuspi aurait bien volé un million d'euros au rappeur. Une plainte à ce sujet est d'ailleurs toujours en cours d'instruction.