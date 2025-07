Quand DJ Mustard met le feu à Paris La Défense Arena avec ... "Charger" !

Le son de TRIANGLE DES BERMUDES est bien partie pour être le hit de l'été !

Qui aurait cru qu’un son français retournerait littéralement la Paris La Défense Arena en pleine tournée américaine ? Et pourtant… C’est bien ce qui s’est passé lors des deux dates parisiennes de la tournée commune de Kendrick Lamar et SZA, qui ont fait escale dans la capitale pour deux soirées sold out.

Avant même que Kendrick ne lâche son bouillant "Not Like Us", la salle était déjà en ébullition. Pourquoi ? Grâce à un seul homme : DJ Mustard, en première partie, venu ambiancer les 40 000 fans présents avec un set ultra-efficace.

Mais ce n’est pas tout. Ce qui a retourné les réseaux sociaux, ce n’est pas seulement sa présence, c’est surtout un morceau en particulier : le désormais incontournable "Charger" du mystérieux duo Triangle des Bermudes. Oui, ce son que vous avez forcément déjà entendu sur TikTok, avec ce refrain entêtant qu’on n’arrive plus à sortir de notre tête.

Et DJ Mustard l’a bien compris. Il n’a pas balancé "Charger" une fois, ni deux… mais trois fois pendant son set ! Résultat ? Un raz-de-marée d’énergie, des stories en rafale, et une ambiance digne d’un festival. Le public a explosé, créant un véritable buzz instantané en ligne.

CHARGER, CHARGER, CHARGER, CHARGER,

CHARGER, CHARGER, CHARGER, CHARGER !



Quand DJ MUSTARD joue "CHARGER" de TRIANGLE DES BERMUDES en première partie de KENDRICK LAMAR & SZA 🌍🕺



LE HIT DE L’ÉTÉ ?

— RAPLUME (@raplume) July 15, 2025

Ironie du sort : alors que Kendrick Lamar et SZA ont enchaîné les moments puissants, ce que beaucoup retiennent aujourd’hui, c’est ce moment de communion massive sur un son 100 % français. Comme quoi, le rap français sait aussi marquer l’histoire – surtout quand DJ Mustard décide de lui faire confiance pour mettre le feu à une salle mythique.