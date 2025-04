Jul annonce un nouvel album pour bientôt, et une nouvelle date au Vélodrome

Le J est toujours au charbon, et son nouvel album "D&P à vie" arrive bientôt !

Cela faisait un bon moment que Jul n'avait pas sorti de nouveauté musicale. Enfin, "un bon moment", à peine 4 mois en vérité, ce qui pour le J est presque une éternité. Car le marseillais a habitué son public à être le rappeur français le plus productif. Après les très bons scores de son album "Inarrêtable" sorti début décembre, il est retourné au charbon, "comme d'hab", pour concocter de nouveaux hits. Et en ce début de mois d'avril, le rappeur est de retour avec deux annonces qui vont faire plaisir à ses fans !

Pour commencer, dans un post envoyé via son compte Instagram, Jul nous en dit un peu plus sur son nouvel album. Un disque qui est terminé, comme on vous en parlait il y a quelques semaines, et dont on connait désormais le titre et également la date de sortie ! Le projet s'appellera "D&P à vie", en référence au nom de son label, mais aussi à un gimmick qui revient très souvent dans ses morceaux. Et l'album arrivera le 25 avril prochain, soit la veille de son concert au Stade de France.

Un vrai sens du timing, comme d'habitude chez Jul, qui, l'air de rien, maîtrise sa communication plutôt bien. D'ailleurs, il a enchaîné sur une autre annonce, qui fera peut-être encore plus plaisir à ses fans, notamment ceux de Marseille : alors qu'il avait programmé un concert au Vélodrome le 24 mai, il vient également d'annoncer une nouvelle date, dans le même stade, le 23 mai ! Le boug va donc enchaîner 3 stades en moins d'un mois, pas sûr qu'un rappeur ait déjà fait ça.

Niveau marketing, là encore il fait fort, avec une sorte de "pack" qui sera disponible en précommande dès demain, vendredi 4 avril, avec son nouvel album, un billet pour le Vélodrome du 23, et également la possibilité de tirer un ticket d'or pour le rencontrer après le concert. L'OVNI est décidément toujours aussi fort...