Kaaris regrette d'avoir acheté sa Lamborghini à 300 000 euros, Booba l'attaque

Evidemment, Booba n'allait pas passer à côté de l'occasion de tacler Kaaris.

Le rap et le bling-bling ont toujours entretenu une relation compliquée : alors que pour certains, il s'agit d'un marqueur social de réussite, avec également une symbolique de réappropriation des richesses volées à l'Afrique par exemple, pour d'autres, c'est juste un truc de nouveaux riches qui jettent l'argent par les fenêtres parce qu'ils ont trop longtemps complexé d'être pauvres. On n'a pas trop d'avis sur la question, mais cette semaine, Kaaris a fait le buzz avec une vidéo dans laquelle il affirme regretter d'avoir acheté une Lambo bien chère. Evidemment, Booba ne l'a pas raté.

Dans une vidéo filmée au volant de son véhicule, le rappeur de Sevran se confie sur sa pensée du jour : il se demande pourquoi il a acheté sa Lamborghini à 300 000 euros alors qu'elle ne lui sert à rien.

Cette voiture je l'ai achetée, d'ailleurs je regrette. 300 barres dans une voiture qui te sert juste à aller à la salle de sport, finalement j'aurais pu faire ça avec une Clio tu vois. Finalement ça sert à rien, tu te rends compte que c'est des voitures qui servent à rien. [...] Y a plein de poussière dessus, tah les Qataris mon frère.

Dans la suite de la vidéo, on entend également Kaaris parler du fait des gens qui pensent qu'il a pris sa caisse en leasing, et lui qui affirme qu'il l'a achetée. Pour ensuite parler du fait que un leasing chez Lambo, c'est environ 5 ou 6K par mois, donc ce n'est pas du tout comme un leasing d'une Clio ou d'un Merco par exemple. C'est de ça que s'est servi Booba pour l'attaquer, en "prouvant" que le leasing existait bien chez Lamborghini, et en sous-entendant que Riska raconte des histoires.

Un peu ridicule ces clashs pour du leasing, mais bon, ça nous concerne pas, ici personne n'a 300K à foutre dans une Lambo...