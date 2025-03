Kaaris surfe sur la hype d'une trend Tik Tok et annonce la sortie du morceau "Djoufara"

Il fallait bien un rappeur qui allait utiliser ça pour un nouveau morceau

Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus eu de nouvelles de Riska ! Dernièrement, on a pu l'apercevoir sur le dernier album de Ziak, en featuring sur le son "Rien ne se remplace", un véritable banger ! Mais à part les attaques de Booba envers le rappeur de Sevran, rien n'avait été communiqué en solo depuis ses derniers concerts en folie pour fêter les 10 ans d'Or Noir.

Mais tout cela appartient désormais au passé ! Une nouvelle histoire a récemment enflammé les réseaux sociaux, et plus particulièrement TikTok. En début de semaine, Favé s'est fait tabasser en pleine rue. Si la situation était loin d’être drôle à première vue et que tout est désormais réglé, cet événement a malgré tout donné naissance à une trend TikTok.

Un compte du nom de sullymax a publié une vidéo intitulée "Top 7 des rappeurs qui se sont fait 'Djoufara'", une compilation satirique des rappeurs qui ont subi des agressions en pleine rue. Parmi eux, on retrouve Favé, Ninho ou encore Booba. Rapidement, la vidéo a fait le buzz, générant une énorme émulation sur les réseaux sociaux. Et visiblement, cette trend est également parvenue aux oreilles d’un certain Kaaris.

Ce dernier vient tout juste de s'exprimer sur X en teasant ce qui ressemble fortement à un nouveau morceau, qui s’intitulera… "Djoufara". Et comme toujours, les réactions sont divisées : certains accusent le rappeur de surfer sur le buzz et de faire preuve d’opportunisme, tandis que d'autres sont impatients d'entendre le résultat.

DJOUFARA 🔜 — KAARIS (@KaarisOfficiel1) March 20, 2025

Quoi qu'il en soit, Kaaris semble prêt à frapper fort. Rendez-vous à la sortie du son pour juger par nous-mêmes !