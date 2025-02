Ziak et Kaaris font fort dans le clip de "Rien ne se remplace"

La connexion 93/91 qui a fait le plus de bruit depuis un bout de temps, et c'est signée Kaaris et Ziak !

Ziak a fait fort avec son retour surprise en début d'année avec son tout nouvel album, "Essonne History X". Evidemment, vous ne l'avez pas trop vu en interview à la télévision ou sur d'autres médias, car le rappeur du 91 cultive la discrétion, et surtout, ses propos sont trop hardcore pour être mainstream. Discrétion, sauf quand il s'agit de faire du bruit en balançant un gros single en feat avec Kaaris, qui sait lui aussi comment il faut opérer pour faire du sale. On les retrouve cette semaine avec le clip de "Rien ne se remplace", extrait de l'album du Z. Une vidéo qui vous plonge dans une ambiance apocalyptique, dans laquelle on retrouve quelques références, avec des pyramides notamment, des fleurs, un cheval de cavalier de l'Apocalypse, mais aussi des enfants esclaves qui taffent à la chaîne. Une vidéo bien réussie, pour un titre plutôt efficace, on valide ! Et vous ?