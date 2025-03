Booba comparé à Jay-Z, il réagit

La comparaison n'a pas beaucoup plu à Booba...

Les comparaisons, ça n'a jamais beaucoup plu aux artistes en général, mais c'est encore plus vrai dans le rap. Car dans notre culture, l'ego a une place énorme, et normalement il vous est impossible de rapper sans être convaincu que vous êtes le numéro 1 dans votre domaine, ou que vous pouvez le devenir. Ce n'est pas Booba qui dira le contraire, lui qui a un des plus gros égos du rap game FR, mais aussi une des plus grosses carrières. Alors qu'il a été comparé à Jay-Z par un célèbre journaliste, la réaction du Duc est comme souvent bien salée.

C'est Mehdi Maïzi qui a fait "l'erreur" de comparer Booba à Jay-Z, en mettant en avant la longévité des deux artistes sur leurs scènes respectives. On dit "erreur", car le journaliste s'est fait reprendre de volée par Kopp via un tweet, dans lequel il a reposté l'extrait, en allumant le journaliste, mais aussi Jay-Z. Pourtant, la vidéo était plutôt élogieuse : B2O était placé sur le trône du gars qui a "la plus belle carrière" dans le rap en France, à l'image de Jay-Z aux States. Une comparaison qui peut se tenir, puisque pour le double M, les deux artistes se sont beaucoup renouvelés au fil des années.

Mais visiblement, ça n'a pas du tout plu à Booba. Dans son tweet, il s'en prend à la fois à Mehdi Maïzi, et à Jay-Z : "me compare pas à Jay-Z arrête de te faire passer pour le savant du rap universel. Jay-Z ça fait des années y vaut plus rien musicalement y chante pas il a zéro mélo il a pas de 92iveyron ni Dolce Camara ça fait bien longtemps qu'il est éteint comme toi".

C'est vrai que Jay-Z a eu du mal à négocier le tournant des années 2015/2020, peut-être aussi qu'il s'en fout et qu'il est dans d'autres bails. Pas de titres dans les tendances "actuelles", comme "Dolce Camara", "92i Veyron", ou encore "Ratpi World" (on rigole wesh), mais est-ce que ça fait de lui un moins bon artiste ? Pas sûr, même si c'est ce que Kopp semble penser. On rappelle tout de même que s'il s'en prend si violemment à Mehdi Maïzi, c'est parce qu'ils sont en froid depuis la fin d'OKLM et les paroles blessantes de proches de MM envers Gato, proche de Booba. Le Duc est rancunier, ça, on le savait !