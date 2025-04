Young Thug pourrait retourner en prison à cause de la mort de Young Scooter

A cause de sa prise de position, les juges pourraient faire sauter la probation de Young Thug.

On a tous fait la fête lorsque Young Thug, un des rappeurs les plus influents des 15 dernières années, a été libéré après presque deux ans d'une procédure extrêmement longue, pendant laquelle il était accusé des pires choses : meurtres commandités, racket, trafic,... Mais sa libération s'est faite sous conditions, il devait globalement se tenir tranquille, loin des histoires de gang, loin d'Atlanta et de toutes formes de violences, sous peine de devoir retourner au placard. Visiblement, l'état de Géorgie essaie de le faire replonger, après ses commentaires sur la mort de Young Scooter.

On vous en parlait lors de la journée d'hier : Young Scooter, rappeur d'Atlanta, est décédé dans des circonstances suspectes, après avoir fui la police lors d'une intervention qui n'était visiblement motivée par... un appel mensonger d'un "témoin", dont on semble connaître l'identité. Le rappeur aurait été victime de "swatting", une pratique qui consiste à appeler les keufs en disant qu'il se passe une dinguerie chez quelqu'un, dans le but de le faire paniquer. Une technique qui a un peu trop bien fonctionné cette fois...

The state of Georgia has filed a motion to revoke Young Thug’s probation pic.twitter.com/3LW9Csd2Vk — Kurrco (@Kurrco) April 3, 2025

Young Thug, qui était plutôt proche de Young Scooter, a réagi à ce décès en affirmant que le bureau du procureur mentait sur la cause du décès, que Scoot' s'était fait tirer dessus, avant de supprimer ses tweets. Il a bien fait de les supprimer : l'état de Géorgie a décidé de saisir l'opportunité pour déposer une motion qui demande la fin de la période de probation de Thug, et son retour en prison, pour avoir divulgué la photo d'une enquêtrice sur les réseaux, ce qui aurait entraîné des "menaces directes envers elle et sa famille".

🚨 YOUNG THUG est accusé d’avoir posté la photo d’une enquêtrice de la police d’Atlanta sur les réseaux en l’insultant de menteuse.



Ce geste constituerait une « menace directe envers l’enquêtrice et sa famille » selon l’État de Georgie.



Le rappeur vient de se défendre sur… https://t.co/rTgVUFcYaN pic.twitter.com/WqznZo7r8i — WRLD (@wrld_mag) April 3, 2025

Thug a déjà répondu en disant qu'il ne menaçait personne, qu'il était un bon gars et qu'il ne voulait que la paix et l'amour, et qu'il n'avait jamais pris part à des menaces sur qui que ce soit. On espère que la justice ne sera pas dupe de cette tentative de l'enfermer à nouveau pour rien... Si tout se passe bien, on devrait le voir sur la scène des Ardentes cet été !