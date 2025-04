Drake pense que le Superbowl a été orchestré pour tuer sa carrière !

Le rappeur est sous théorie du complot !

Drake est-il en train de sombrer dans la paranoïa ? Depuis son clash très médiatisé contre Kendrick Lamar, le rappeur de Toronto semble convaincu qu’il est désormais seul contre tous. Un sentiment d’isolement d’autant plus paradoxal que l’artiste n’a jamais été aussi haut dans les charts.

Le mec vient tout simplement de dépasser les Beatles en nombre de semaines consécutives dans le Top 200 Billboard. Rien que ça. Et pendant que certains l’annoncent en déclin, son album en commun avec PartyNextDoor fait un carton mondial, notamment grâce au single viral "Nokia". Malgré ce succès planétaire, Drizzy semble marqué au fer rouge par la guerre ouverte avec Kendrick.

Le clash, et surtout son dénouement brutal, a laissé des traces. Pour Drake, tout s’est joué lors du dernier Superbowl, vu par des millions de téléspectateurs. Un événement que le Canadien considère comme orchestré pour le détruire. Et pour cause : Kendrick Lamar y a performé son missile final "Not Like Us", un morceau devenu emblématique, considéré par beaucoup comme le coup de grâce dans leur beef.

Drake ne digère pas. Il ne digère pas que ce titre assassin ait été mis autant en avant, ni par Universal, ni par Spotify, deux plateformes qu’il a officiellement attaquées en justice. Pour lui, il s’agit clairement d’un complot industriel visant à le "terminer" :

"Ce fut le premier, et espérons-le, dernier Super Bowl orchestré pour dénigrer un autre artiste devant des millions de gens."

Mais attention : le 6 God pourrait bien avoir l’occasion de prendre sa revanche. Selon plusieurs sources, Drake serait pressenti pour chanter lors de la finale de la Coupe du Monde 2026, un événement suivi par des milliards de téléspectateurs. L’occasion rêvée de reprendre le contrôle de la narrative et de montrer au monde qu’il reste l’un des rois incontestés du game.

Une chose est sûre le feuilleton Drake vs le monde ne fait que commencer.