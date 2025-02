Drake et PartyNextDoor sortent leur album commun "$ome $exy $ongs 4 U"

Ce 14 février, les fans de Drake et PartyNextDoor ont été gâtés avec un album commun : "$ome $exy $ongs 4 U". Les deux artistes canadiens explorent les thèmes de l'amour. Mais ce qui rend cet album encore plus intéressant, c'est que Drake n'a pas hésité à aborder son clash avec Kendrick Lamar dans plusieurs de ses paroles.

Sur la chanson "Gimme a Hug", il fait allusion à son conflit avec Kendrick Lamar sans le nommer explicitement. "Melyssa Ford, tu es une légende du 6, je déteste te voir avec un ... de bi**", rappe-t-il, faisant référence à l'ancienne vidéaste qui coanime le Joe Budden Podcast.

Il utilise des métaphores pour se comparer à des figures emblématiques, comme Neo dans Matrix, tandis que ses opposants ne sont que de petits poissons dans l'océan. Drake a qualifié cet album de l'un des projets les plus sérieux de sa carrière, soulignant son attachement à la musique de Toronto et au R&B.

