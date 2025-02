Drake et PartyNextDoor : leur album arrive dans quelques jours !

Une annonce surprise pour l'album qui va tomber quelques jours après la perf' de Kendrick Lamar au Super Bowl. Coïncidence ?

Drake est un peu dans une sauce bizarre depuis quelques mois, après avoir annoncé qu'il voulait porter plainte contre son label, contre des radios et contre Spotify à cause de "Not Like Us". Des accusations qui ne devraient pas aller très loin, et on devrait donc assister ce dimanche, lors du Super Bowl, à la performance de Kendrick Lamar qui va l'insulter de pédophile avec "Not Like Us" devant le monde entier. Un coup dur pour le canadien, qui a peut-être trouvé le meilleur moyen de répondre à tout ça : la musique, avec cet album en commun avec PartyNextDoor, qui va arriver dans quelques jours.

Un album qui était attendu depuis longtemps par les fans de Drake, puisque le rappeur avait initialement annoncé que le projet devait sortir l'été dernier en 2024. Après avoir été un peu repoussé, cette fois ça y est : dans un post Instagram, Drizzy et PartyNextDoor ont simplement écrit : "$OME $EXY $ONGS 4 U", 14 Février". Plus que dix jours avant de pouvoir écouter le nouvel album commun des deux artistes, donc.

Un projet que Drake a annoncé comme plutôt fait pour les go', mais qui est aussi un des albums dont "il est le plus fier de sa vie", comme il l'a déclaré en stream. Au sujet du contenu, ça s'annonce très "RnB", et Drizzy a également déclaré qu'il s'agissait d'un projet complètement "Toronto", comme les hits qui les ont fait connaître, lui et PartyNextDoor. Un retour du Drake en mode "lover" donc, avec probablement beaucoup de refrains et de couplets chantés, qui devrait rappeler le Drizzy des débuts.

Les observateurs du rap game US ont toutefois noté que le projet sortira quelques jours après la performance de Kendrick Lamar au Super Bowl. Une manière de tirer la couverture vers lui et de faire de l'ombre à K.Dot ? Connaissant l'artiste, c'est bien possible.