Drake & PartyNextDoor : leur projet enfin confirmé pour 2025 !

C’est enfin officiel : l’album commun entre Drake et PartyNextDoor est prévu pour 2025. Drake et PartyNextDoor, tous deux originaires du Canada, entretiennent une relation professionnelle et amicale depuis plusieurs années.

Leur collaboration remonte à 2013, lorsque Drake a signé PartyNextDoor sur son label OVO Sound, jouant un rôle crucial dans le lancement de sa carrière. L'annonce initiale de cet album commun a été faite par Drake lui-même lors d'un concert de PartyNextDoor à Toronto en août 2024. Le rappeur avait alors promis aux fans que le projet arriverait "quand il fera un peu froid".

Depuis cette annonce, les deux artistes ont multiplié les indices sur l'avancement du projet. PartyNextDoor a confirmé la finalisation de l'album après sa tournée "Sorry I'm Outside", qui s'est achevée le 6 novembre 2024 à Londres. Drake, lors d'un stream de Noël, a exprimé sa fierté concernant ce projet, le qualifiant de l'un des projets dont il est le plus fier dans sa vie.

Drake a souligné que cet album serait une célébration du son de Toronto et du R&B : "C'est donc le meilleur de ce que nous avons tous les deux à offrir."

Drake says he’s LOADED for 2025 & his album with PARTYNEXTDOOR is one of the albums he’s MOST proud of 🔥



The album was originally supposed to drop a few weeks ago... pic.twitter.com/YCRRownVST