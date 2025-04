Drake sur le toit du monde, il dépasse les Beatles en battant un record dont lui seul peut s'en vanter !

Donnez lui sa couronne directement !

Drake est vraiment au top ! Malgré des périodes en dent de scie récemment — entre les clashs avec Kendrick Lamar et le vent de Justin Bieber qui a ignoré son DM — le rappeur canadien prouve qu’il est toujours au sommet du game.

Son album en commun avec PartyNextDoor cartonne, et son dernier hit "Nokia" empile les records comme jamais. Oui, Drake est un rappeur qui divise, mais il enchaîne les records à une vitesse folle !

Et cette fois encore, Drizzy vient de nous surprendre. C’est Billboard qui l’annonce : Drake devient le seul artiste à être resté aussi longtemps consécutivement dans le classement du Billboard 200 chart, dépassant un certain... The Beatles. Rien que ça !

Drake is now the artist with the most cumulative weeks charting in Billboard 200 history, surpassing The Beatles 🏆 pic.twitter.com/a8Q59bACa8 — Kurrco (@Kurrco) April 8, 2025

Un symbole fort, quand on se rappelle qu’il les avait déjà mentionnés dans le morceau "Going Bad" de Meek Mill, où il lâchait la punchline devenue culte : "I got more slaps than The Beatles". Aujourd’hui, ce n’est plus une punchline, c’est un fait.

"I got more slaps than The Beatles" ✅



Drake officially sets a new record for the most cumulative weeks on the Billboard 200 chart, surpassing The Beatles. pic.twitter.com/lswovzR6du — Complex Music (@ComplexMusic) April 8, 2025

Drake s’installe définitivement comme le GOAT de sa génération, et ce record ne fait que confirmer son règne sur l’industrie musicale. Trop fort, tout simplement.