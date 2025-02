Drake cartonne avec son nouvel album, Kanye West et Young Thug le félicitent

On ne comprend décidément plus rien à ce que fait Kanye West...

On avait prévenu tout le monde : oui, Drake a perdu le clash contre Kendrick Lamar, ainsi que contre la moitié du rap US qui s'est ligué contre le rappeur canadien, probablement un peu par jalousie. Certains reproches étaient justifiés, puisque Drizzy est un véritable vampire de l'industrie, Tory Lanez, The Weeknd ou iLoveMakonnen peuvent en témoigner. Mais cette hagra collective était un peu honteuse, et le canadien n'allait pas se laisser assassiner comme ça. Alors qu'il vient de sortir un nouvel album avec PartyNextDoor, les premiers chiffres sont déjà là, et ils sont excellents, le rappeur a d'ailleurs été félicité par Yougn Thug et Kanye West.

Vendredi 14 février, pour la Saint-Valentin, Drake et PartyNextDoor dévoilaient donc "Some Sexy Songs 4 U", un album assez long avec 21 titres. Mais visiblement, ça a plu aux gens, puisque le projet a déjà rassemblé 56,6 millions de streams en 3 jours, ce qui en fait pour l'instant le plus gros carton commercial de 2025 juste derrière l'album de The Weeknd. "Gimme A Hug", solo de Drake présent sur le projet, est d'ailleurs numéro 1 du top single. Mais ce n'est pas là sa plus grande victoire : le rappeur a même été salué par Kanye, avec qui il est pourtant en beef depuis longtemps.

Kanye west shows love to Drake’s “Gimme a Hug” pic.twitter.com/kt0CgIuJ3A — Drake Charts ⁶𓅓 (@DrakeChart) February 15, 2025

C'est notamment Kanye West qui se cachait derrière le terrible clash entre Drake et Pusha T, à qui Ye avait fourni tous les dossiers. Mais depuis, Kanye a changé d'avis au moins un millier de fois, et cette semaine, il a même tweeté, à propos de "Gimme A Hug" : "Gimme a Hug est incroyable, Sheeeesh". Young Thug a également tenu à féliciter Drake, avec qui il a collaboré à de nombreuses reprises : "Ce gars est à nouveau le numéro 1", suivi d'un emoji chèvre, pour représenter le terme de "GOAT".

On dirait bien que l'opération reconquête de Drizzy se passe comme sur des roulettes. Et encore, il n'a pas sorti son album solo... Les prochains mois promettent d'être intéressants !