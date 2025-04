Drake est en mode IMAX dans le clip "Nokia"

Le rappeur montre encore une fois qu'il maîtrise si bien son karaté !

Drake frappe encore un grand coup avec son nouveau clip "Nokia" ! Malgré les moqueries récentes et sa défaite dans le clash face à Kendrick Lamar, le rappeur canadien prouve qu’il est toujours le GOAT de sa génération. Son retour en force s’est fait avec PartyNextDoor à travers leur projet commun "$ome $exy $ongs 4 U", et quoi de mieux que de clipper l’un des meilleurs morceaux de l’album ?

Et quel choix parfait ! "Nokia" est un véritable banger, où Drake montre toute sa technique. Sur deux prods différentes dans un seul morceau, il enchaîne avec un flow entraînant et une maîtrise parfaite du rythme. Le tout sublimé par un clip en IMAX, tourné en noir et blanc, qui renforce encore plus l’impact visuel du morceau.

Avec ce genre de performance, Drake prouve une fois de plus qu’il est un pilier du rap game. À écouter et à ajouter sans hésiter à sa playlist !