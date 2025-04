Oboy, Genezio, Karmen... voici les sorties de la semaine en Rap FR

Cette semaine nous offre un joli lot de nouveautés entre gros retours, EPs énervés et pépites plus discrètes

Qui dit vendredi, dit les sorties rap de la semaine. Et autant dire qu’on est encore une fois bien servis ! Après une semaine marquée par le retour explosif de Vald avec Pandémonium, déjà en tête des écoutes, et le projet plus introspectif de Jazzy Bazz avec Nirvana, cette semaine nous offre un joli lot de nouveautés entre gros retours, EPs énervés et pépites plus discrètes.

Les projets à ne pas manquer

On commence fort avec Oboy qui signe enfin son grand retour après quatre ans d’absence. Son nouvel album "OLYBOY" est un projet solide, cohérent, avec une ambiance planante et sombre comme il sait le faire. Les featurings sont très réussis, notamment ceux avec Leto et Josman, qui viennent apporter encore plus de relief à l’univers du rappeur. Un retour qui risque bien de faire beaucoup parler dans les jours à venir !

Autre retour très remarqué cette semaine : celui de Genezio. On en parlait déjà hier, mais le rappeur a fait une sacrée opération de communication avec la sortie de son EP surprise "Gé Leak". Un projet de 6 titres dans lequel Genezio enchaîne les kicks millimétrés et les moments plus mélodiques, avec des invités comme LaMano1.9, Zed et encore une fois Leto (oui, lui aussi a bien charbonné cette semaine).

Dans un registre différent mais tout aussi intéressant, JMK$ et Thug Dance dévoilent leur projet commun "INESTIMABLE". Huit morceaux, une ambiance cloud et des prods léchées : le projet est court mais efficace.

Et si vous aimez creuser un peu plus loin, quelques projets plus confidentiels méritent le détour cette semaine : "Pourquoi" d’Eniah, "Brutal" de Dakeez ou encore "Positive Noirceur" de Mariotti Mariotti. De quoi faire de belles découvertes.

Côté singles, ça envoie aussi

Niveau singles, il y a aussi du lourd ! On commence avec Zamdane qui a annoncé son prochain album via le single "Dernière Pluie", accompagné d’un clip visuellement fort. Même chose pour les légendaires Neg’Marrons qui sont de retour avec "Un peu de temps", un morceau nostalgique et posé.

Autre ambiance avec Karmen et Houdi qui livrent un très bon titre avec "Léléa", Roshi est aussi dans la place avec le percutant "Guten Tag", pendant que Niaks annonce son nouvel album avec "Tout droit", un morceau brut qui montre qu’il est toujours aussi déterminé.

Bref, une belle semaine pour le rap français, entre gros retours, nouvelles têtes et surprises à découvrir.

Et vous, qu'est-ce que vous avez écouté ce vendredi ?