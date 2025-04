Les Nèg'Marrons demandent "Un peu de temps"

Ça fait plaisir d'avoir des nouvelles des anciens !

On termine cette journée de jeudi par une sortie qu'on n'attendait pas, mais qui fait hyper plaisir, car elle renvoie à des souvenirs ineffaçables pour tous les fans de rap français : "Le Bilan", "On Fait les choses", le concert avec le Secteur Ä en 98, et tellement d'autres moments cultes. De vraies légendes de la musique en France, qui sont de retour avec un tout nouveau morceau, accompagné de son clip, "Un peu de temps". Un titre qui parle évidemment du temps qui passe, un thème qui les intéressait déjà il y a 25 ans, avec cette vie d'artiste qui rogne sur tous les moments qu'on voudrait passer avec sa famille, pour transmettre aux plus jeunes. Qu'il s'agisse de Ben-J ou de Jacky, la voix est toujours bien en forme, et elle fait plaisir à entendre !