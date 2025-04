Jul, Gims et Central Cee sur le podium des rappeurs européens les plus streamés en 2025

La liste est folle, et la performance de nos rappeurs français est remarquable.

Le rap continue à prendre de plus en plus de place en France, en Europe, et dans le monde en général, même si d'autres genres musicaux comme le bouyon et le shatta semblent lui faire de la concurrence, surtout chez les jeunes. Mais le rap reste dans une forme excellente, comme en témoignent les chiffres de streamings des artistes. D'ailleurs, Viberate, site d'analyse des chiffres de la musique, vient de publier sa liste des 12 rappeurs européens les plus streamés depuis le début de l'année 2025, et on y retrouve pas mal de français, comme Jul et Gims !

En première place, sans trop de surprise, on retrouve Central Cee, qui a donc réussit à s'imposer en dix ans de carrière comme le rappeur européen le plus écouté dans le monde. Il faut dire que le fait qu'il rappe en anglais aide un peu, là où nos rappeurs français peinent toujours à être écoutés aux USA, la plus grande terre de rap. De plus, il vient de dévoiler son album "Can't Rush Greatness" fin janvier, et le projet a bien marché. Félicitations à lui donc, mais il est suivi de près par Jul, et ses 495 millions de streams depuis le début de l'année, lui-même talonné par Gims et ses 492 millions de streams.

Pour Jul, la perf est vraiment folle, car son dernier album est sorti début décembre l'année dernière, mais il faut croire que la fanbase est toujours aussi mobilisée sur les anciens morceaux. Quant à Gims, on pouvait s'y attendre, avec l'avalanche de tubes qu'il propose depuis plusieurs mois. En quatrième position, on retrouve Morad, la star espagnole, qui fait lui aussi très fort et se place devant un autre phénomène français, Ninho. Gros s/o au OG du rap italien, Guè Pequeno, qui est le seul artiste de plus de 40 ans dans ce top 12, avec sa voix folle, sa dégaine incroyable et son flow tout-terrain. Gros big up à l'ancien, qui tue ça depuis des années.

On retrouve ensuite, dans l'ordre, Dave maestro anglais, Sfera Ebbasta, star italienne, Geolier, jeune révélation en Italie, puis Nemzzz, SDM, et Beny Jr. On salue donc la très belle perf de nos frenchies, notamment celle de SDM, qui s'est donc invité dans cette liste en seulement 3 albums, ce qui promet des chiffres incroyables pour la suite s'il continue sur sa lancée.