Central Cee invite Lil Durk sur "Truth in the Lies"

Une connexion BR X US à mettre dans sa playlist !

Central Cee est sur tous les fronts ! Dans quelques jours, le rappeur britannique dévoilera son tout premier album, un projet très attendu par ses fans. Pour maximiser les chances de succès, l’artiste continue d’enchaîner les clips et vient tout juste de sortir son dernier single : "Truth in the Lies", en collaboration avec le rappeur américain Lil Durk.

Cette connexion internationale fonctionne à merveille. Entre une prod mélodieuse et les flows doux des deux artistes, le morceau est un véritable plaisir pour les oreilles. Et ce n’est pas tout : le clip, tourné dans les rues de Paris, apporte une touche élégante et urbaine qui colle parfaitement à l’ambiance du titre.

Un son à ajouter sans hésiter dans votre playlist rap !