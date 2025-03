Gims dévoile deux clips, dont un inédit : "Diana" et "Ninao"

Visiblement, Gims est en plein charbon en ce début d'année 2025.

Pas de repos pour les braves ! Gims est partout en ce moment, lui qui s'est notamment engagé pour le Congo, à travers un concert caritatif qui aura lieu dans quelques semaines. Il sera aussi de passage sur Générations, lors d'une interview à écouter demain soir, entre 20h et 21h. Mais il n'oublie pas la musique pour autant. Il vient d'ailleurs de dévoiler deux clips, dont le premier, "Diana", est extrait de la réédition "Le Nord se souvient : l'Odyssée", sortie en décembre dernier. Un titre qui est une chanson d'amour, comme Gims sait bien les faire, avec des images qui semblent assez inspirées des années 50/60, où le chanteur apparaît en chanteur de jazz club.

Le second clip, en revanche, est sorti pour accompagner un single inédit qui est sorti il y a à peine quelques jours. Le morceau s'appelle "Ninao" et il est dans un style totalement différent, que ce soit au niveau vestimentaire ou au niveau musical. Le rythme est beaucoup plus afro, et le single ressemble beaucoup plus aux hits qui marchent en ce moment, avec un mélange de lyrics très crus qui parlent de guitare, mais un morceau qui est au final très chantant. Au niveau esthétique, cette fois, ciao les années 50 et direction... les châteaux, avec Gims qui se la joue chevalier des temps modernes au volant de sa Ferrari noire. On vous laisse découvrir tout ça !