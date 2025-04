Historique ! JUL a sold out ses concerts au Vélodrome en quelques minutes !

A ce rythme là il peut enchaîner 5 Vélodrome dans le plus grand des calmes.

Je crois qu’aucun rappeur ne fera mieux que JUL sur cet aspect. Mais en même temps, on ne peut dire qu’un seul mot : mérité ! Depuis plus de 10 ans, le mec enchaîne les albums, les hits, les succès et les certifications, et le résultat est sans appel : il est le rappeur français le plus streamé sur les plateformes.

Celui qui est considéré comme le meilleur rappeur jouant au football selon Samir Nasri a annoncé un nouvel album (le premier de l’année), mais surtout un nouveau Vélodrome prévu pour le 24 mai prochain ! L’ouverture de la billetterie avait lieu ce jeudi 3 avril et... le stade a été sold-out en quelques minutes !

C’est simple : JUL vient de remplir deux stades Vélodrome (les 23 et 24 mai) et le Stade de France (le 26 avril). C’est tout simplement impressionnant. Il faut dire les termes : aucun rappeur français ne peut accomplir un tel exploit aussi rapidement.

🚨 Le 2ème concert de JUL à l’Orange Vélodrome est SOLD-OUT !



60.000 places vendus ! 😱 pic.twitter.com/ca9T43oNFG — Midi/Minuit (@midiminuit__) April 4, 2025

Et comme si ce n’était pas déjà assez, au moment où la deuxième date du Vélodrome s’est retrouvée complète, il restait encore... 675 000 personnes dans la file d’attente. Autrement dit, il aurait pu remplir 5 ou 6 stades de plus dans le plus grand des calmes.

Alors que tous les billets pour le 2ème Vélodrome de JUL sont vendus, + de 675.000 personnes sont encore dans la file d’attente 🤯



Il aurait pu en remplir tellement d’autre 😭 👽 pic.twitter.com/Glt5dYuuEU — Midi/Minuit (@midiminuit__) April 4, 2025

Point faible trop fort, JUL est vraiment un ovni dans le rap game. Une légende de son vivant, tout simplement.