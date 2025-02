Drake : ses fans hurlent "Fuck Kendrick" lors de son concert en Australie

On le savait : le clash entre Drake et Kendrick Lamar est loin d'être terminé.

Drake est en train de faire son opération "remontada", pour se remettre de ses déboires de l'année dernière, pendant laquelle il s'est bien fait baffé par Kendrick Lamar lors de leur clash. On ne sait pas si cette opération va fonctionner, mais en tout cas, le canadien se démène pour montrer qu'il est toujours en place, avec la sortie de son album "$ome $exy $ongs 4U" qui fonctionne plutôt bien, et sa tournée internationale, qui lui permet de montrer sa popularité hors des USA. Lors d'un récent concert en Australie, les fans se sont même mis à insulter Kendrick...

Ce n'est un secret pour personne : si Kendrick a réussi à s'imposer comme le rappeur numéro 1 aux US l'année dernière, Drake reste la plus grosse star du rap dans le monde, avec une popularité qui a dépassé toutes les frontières. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a préféré partir en tournée en Australie pendant que son adversaire faisait le Super Bowl. D'ailleurs, lors d'un récent show au pays des kangourous, le public s'est mis à hurler "Fuck Kendrick" à la fin d'un morceau.

Drake fans started chanting “F*ck Kendrick” during his performance in Australia 👀 pic.twitter.com/dFz6b1xEzX — Daily Loud (@DailyLoud) February 26, 2025

Ce qui a l'air d'avoir beaucoup, beaucoup plu à Drake, qui en a rajouté des tonnes sur scène en faisant le show pendant que le public insultait son ennemi. Evidemment, les réactions n'ont pas tardé à pleuvoir sur Internet. On pouvait notamment lire que "ça ne serait jamais arrivé aux USA", ce qui est probablement vrai. Mais d'autres messages étaient un peu plus drôles : "imaginez, aller à un concert de Drake et faire en sorte que ça tourne autour de Kendrick Lamar".

Evidemment, d'autres ont répondu à ça en disant qu'une bonne partie de la carrière de Kendrick Lamar, depuis "Control" jusqu'au concert à la mi-temps du Super Bowl, tournait autour de Drake, ce qui n'est pas complètement faux même si c'est du troll. En tout cas, une chose est sûre : la rivalité entre Kendrick et Drizzy est loin d'être finie, et elle ne prendra peut-être jamais fin.