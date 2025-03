Nos 5 albums Rap US coup de cœur de ce début 2025

De Fridayy à Playboi Carti en passant par Tyler, The Creator, on fait le bilan de ce qui s'est fait de mieux depuis le début de l'année 2025.

Ça y est, le printemps est arrivé, et avec lui on a le signal qu'on a déjà terminé le premier quart de l'année 2025. Une année qui aura été riche en actualités dans le rap US, mais un peu moins en sorties. Toutefois, en cherchant bien, il y a quand même des projets qui ont déjà marqué l'année, avec des sorties très quali, de la part d'artistes qu'on n'attendait pas forcément. C'est donc le moment idéal pour un petit bilan de nos coups de cœur rap US de ce début 2025 ! Pour le top 5 FR, c'est par ici que ça se passe.

"Some Days I’m Good, Some Days I’m Not", de Fridayy

On commence par une surprise à laquelle on ne s'attendait pas du tout, et qui est arrivée tout droit en provenance de Philadelphie : le nouvel album de Fridayy. Alors oui, on vous voit venir : il ne s'agit pas forcément de rap "pur jus", mais plutôt de quelque chose qui se rapprocherait de la soul ou plutôt du RnB, même si la différence est fine aujourd'hui. Masi ce qui est sûr, c'est qu'il se dégage du disque une véritable atmosphère street, indissociable de l'ambiance des rues de Philadelphie. D'ailleurs, on retrouve sur l'album un featuring avec une vraie légende de Philly, Meek Mill, sur "Proud of Me", un excellent morceau. Tous les feats du projet sont d'ailleurs de bonnes surprises :Teni, Wale, Kehlani, Chris Brown, Llona, et même l'incroyable Joé Dwet Filé, avec qui il partage des racines haïtiennes. Capable de chanter, ou de faire une mélo plus "rap" à la Kevin Gates, on a vraiment bien kiffé ce petit projet de Fridayy, un vrai coup de cœur.

"I Am Music", de Playboi Carti

On passe maintenant à un véritable blockbuster, attendu comme le messie depuis des mois par les fans de Playboi Carti. Car "I Am Music" a déjà été annoncé il y a looongtemps, et on a d'ailleurs bien cru qu'il s'agissait d'une blague lorsque, le jour de la sortie, l'album n'était toujours pas dispo. Finalement, il est là, et autant se le dire tout de suite : il est bon. Toutefois, rien de révolutionnaire au niveau musical : des instrus assez drill, avec beaucoup de notes electro, des basses saturées, et le flow de Carti qui sent la lean à plein nez, bref, un album actuel, avec même quelques touches de "new wave". On a quelques belles surprises, par exemple les featruings avec Kendrick Lamar, tous assez bons, mais aussi "Crush", avec Travis Scott, et quelques envolées solo qui font aussi plaisir. Un vrai blockbuster : on en sort satisfait, même si on aurait aimé une vraie prise de risques de la part de Carti.

"$ome $exy $ongs 4 U", de Drake et PartyNextDoor

On passe à un autre blockbuster, qui était lui aussi très attendu. Surtout après la tempête prise par Drake l'année dernière lors de son clash avec Kendrick Lamar, Future, Metro Boomin et un peu tout le rap game US. Qu'on se le dise tout de suite, le projet est bien réussi. Peut-être pas un classique, car aucun de ces morceaux ne va probablement avoir une durée de vie très longue, mais les deux tauliers de OVO tapent juste, en remettant à la mode les sonorités RnB. Comme sur "Nokia", un morceau qui pourrait bien être sorti à la fin des années 2000 par Justin Timberlake ou ce genre de boug. D'autres titres, comme "Gimme a Hug", sont aussi de belles réussites, avec cette vibe un peu old school. Un disque globalement très bien produit, même si aucune instru n'est "gamechanger", le projet est très sérieux et bien abouti. On espère tout de même bientôt revoir Drizzy avec quelque chose de plus "rap" et de plus méchant !

"Wick", de Nardo Wick

Les gens avaient découvert Nardo Wick grâce à son banger complètement fou, "Who Want Smoke", sorti en 2021. Un bon titre, mais impossible de bâtir une vraie discographie en restant tout le temps dans ce créneau. Ca tombe bien : le rappeur de Jacksonville a bien progressé en quatre ans, et on le retrouve cette année avec "Wick", un album beaucoup plus varié, mais où on a droit à quasiment que du rap. Très peu d'autotune, de refrains chantés, et franchement, ça fait du bien, même si ça veut aussi dire qu'il ne s'agira pas d'une des plus grosses ventes de l'année. Un album qui peut vous faire passer par plusieurs phases, plutôt chill, voire un peu triste pour "Hello", en mode full egotrip bien vulgaire pour "HBK" avec 21 Savage, et de gros bangers bien gangsta comme "Get On My Nerves" et plein d'autres. Le tout, avec des instrus et un flow en mode "chuchotements" qui sortent vraiment de l'ordinaire, bref, on valide !

"WHAM", de Lil Baby

On termine par un autre gros blockbuster de ce début d'année 2025 : "WHAM", le 4ème album de Lil Baby. Un album sur lequel on a eu la joie de retrouver Young Thug, en feat pour la première fois depuis sa sortie de prison, sur le titre "Dum, Dumb and Dumber". Mais ce n'est finalement même pas le meilleur titre du projet : "F U 2×", "Redbone" avec GloRilla, "Say Twin", "Outfit" avec 21 Savage, "Due 4A Win", l'album regorge de titres très efficaces, avec des ambiances un peu différentes sur "I'm sorry" par exemple. Un vrai aperçu de tout ce que sait faire Lil Baby, avec beaucoup d'autotune, avec un peu moins, en feat, en solo, bref, une vraie belle perf. Et dites vous qu'il a déjà annoncé un nouveau projet pour dans quelques semaines. Lil Baby, rappeur de l'année 2025 ? Réponse à la fin de l'année !