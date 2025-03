Nos 5 projets Rap FR coup de cœur de ce début 2025

Avec du Ziak, du Youssoupha, du Rim'K, du Leto : il y a eu du très bon niveau rap français depuis le début de l'année 2025.

L'air de rien, on a déjà terminé le premier quart de cette année 2025, qui s'annonçait intéressante au niveau du rap français. Et si il y a évidemment plein de gros projets attendus qui vont arriver dans les prochains jours, ou les prochains mois, on a déjà eu pas mal de sorties assez réussies. En tout cas, largement de quoi vous faire une petite sélection de nos 5 projets préférés dans le rap français depuis ce début d'année !

"Essonne History X", de Ziak

Qu'on se le dise, on n'a pas eu d'énorme carton niveau ventes depuis ce début d'année 2025. Mais les ventes et la qualité des projets sont deux choses distinctes, et l'album de Ziak en est la preuve. Cari si les gens ne se sont pas jetés dessus comme à l'époque de "Akimbo", la qualité est toujours là, peut-être même en mieux, avec une vraie variation d'ambiances et plein de morceaux très différents dans les instrus et les flows. Les feats ont aussi beaucoup apporté, notamment celui avec Jolagreen23, "Camion de glace", très réussi, celui avec TH, spécial mais unique, celui avec Josman, une dinguerie. Avec, en fond, toujours ce cynisme, ce désespoir, mais aussi cette énergie sombre qu'on ressent à chaque morceau. Bref, clairement un des projets de ce début d'année !

"Amour Suprême", de Youssoupha

Changement complet d'ambiance, puisqu'on va parler maintenant du projet de Youssoupha. Un album un peu "surprise", dans le sens où personne ne s'attendait à un retour de Youss' avec un album. Mais avec l'EP "Les préliminaires", puis l'album "Amour Suprême", le lyriciste bantou est revenu rappeler à tout le monde que lorsqu'il se décide à rapper, peu de gens peuvent rivaliser. Un album assez musical, avec des influences venues des 4 coins du globe (soul, afro, rap, et bien d'autres), et surtout, beaucoup, beaucoup de pertinence dans les propos, ce qui fait du bien au milieu du festival gangsta/trap/drill dans lequel on est enfermé depuis 3 ou 4 ans. Un projet très réussi, et si vous en doutez, on vous conseille d'aller voir du côté de "Dieu est grande", "Zequin Theory", "Grands Boubous des Ancêtres", ou encore "Gigi", et vous devriez être convaincus.

"Run", de Rim'k

Tonton Rim'K a déjà 46 ans, mais évidemment, en terme de rap, il ne les fait pas. Et il n'a même pas l'air d'être fatigué par le poids des années, lui qui continue d'enchaîner les projets et les apparitions remarquées à une vitesse folle. En ce début d'année, l'ancien nous a fait don d'un petit EP contenant 4 titres. C'est peu, vous allez dire. Certes, mais c'est bien dense, et c'est très quali, notamment les featurings avec SDM, et TH, la nouvelle sensation made in 93. Un projet très actuel, et assez varié, qui annonce peut-être quelque chose d'encore plus lourd pour la suite de l'année.

"Original Gangsta", de DA Uzi

3 ans sans album de la part de DA Uzi, ça commençait à être long. Car si pour certains, DA n'est peut-être pas une tête d'affiche du game, pour nous, il fait clairement partie des meilleurs représentants du rap de rue, avec un côté réaliste et écorché vif, sincère, qui nous plait beaucoup. Des aspects qu'on retrouve évidemment sur ce nouvel album, "Original Gangsta", un titre qu'il a bien mérité du haut de ses 32 ans. Un projet qui renferme beaucoup de très bonnes surprises, notamment les featurings, très quali, comme "93 Problèmes" avec Dinos sur lequel les deux rappeurs livrent une masterclass. On pourrait aussi citer l'excellent tire "Michael Jordan", "OTF" avec Ninho, "Mâle Alpha" avec ElGrandeToto ou "Snowfall". Un projet bien sombre, sur lequel on retrouve la rage du rappeur, on valide fort !

"Life", de Leto

Certains jouent de la guitare, mais Leto, lui, joue carrément du saxophone sur la cover de son dernier album en date, "Life", sorti fin janvier. Un projet avec lequel Mozart Capitaine Jackson confirme l'excellente forme dans laquelle il se trouve depuis plusieurs années déjà, lui qui est désormais autant capable de kicker en mode "mitraillette" que de partir dans les mélo les plus quali. Il le prouve encore sur "Life", un projet très cohérent, avec des feats qui collent bien au mood dans lequel le rappeur du 17ème se trouve en ce moment : Hamza, Kepler, et des titres très efficaces au niveau de la mélo, comme "10 bouteilles de champ", "Jamais on stresse" et bien d'autres. Sur certains titres, on croirait presque entendre le Young Thug des débuts, et ça, ça fait plaisir !