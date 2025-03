Ziak, Damso, Green Montana, Josman : pluie de diamant sur le rap FR cette semaine

Les certifications de la semaine dans le rap français, elles ne rigolent absolument pas.

On est encore dans la période du Ramadan et l'actualité rap français est donc plutôt calme ces derniers jours. Mais ça n'empêche pas les chiffres des artistes de continuer de monter, avec à la clé une véritable pluie de certifications sur le rap français. Qu'ils 'agisse de singles, ou d'albums, on a vu beaucoup de platine et de diamant tomber sur Ziak, Damso, Green Montana, Josman, TayC, mais aussi Vald ou encore Gims. On vous le dit, cette semaine, c'est la fête dans les certifications du rap FR.

On commence par les albums, même si ce n'est peut-être pas ce qu'il y a de plus spectaculaire cette semaine. Vald ramène le double platine avec "Ce Monde est Cruel", sorti en octobre 2019, il en a d'ailleurs profité pour remercier ses fans sur Twitter. Gims, par contre, ramène lui aussi le double platine pour "Le Nord se souvient", sorti seulement en septembre 2024, et ça c'est une sacrée perf. Mais cette semaine, ce sont les singles qui volent la vedette.

Car on a eu droit à un paquet de singles de diamant, à commencer par "Kin la Belle", de Damso, morceau officiellement diamanté 8 ans après sa sortie sur l'album "Ipséité". Green Montana fait lui aussi tomber le diamant pour "Fum22 Nocive", son morceau de l'album "Melancholia 999" sortie n 2021. Josman et TayC sont également récompensés d'un single de diamant pour "My Love", tout comme Emkal avec "J'la connais Pt. 1".

Plus surprenant, Ziak, qui déroche lui aussi un single de diamant avec un de ses singles les plus sombres, "Raspoutine", qui l'avait fait exploser à l'époque. On descend maintenant d'un cran, avec des singles de platine pour "Ce Soir", de Ninho et Alonzo, pour "Gang", de Dosseh et Mister V, et pour "Au bout de la nuit", d'Hamza.

Enfin, on redescend encore d'un rang avec les singles d'or, qui sont encore très nombreux cette semaine (et encore, on ne parle que du rap français). "Ninao" de Gims est déjà certifié, quelques semaines à peine après sa sortie. "Capata", de Jul et Francè Zito, a lui aussi droit à son single d'or, tout comme "SD Night" de Ven1, "Aller sans retour" de Zola et Koba laD, "Nochey" de Zola, et enfin, "Le Daron", de Lorenzo, Jean Dujardin et Vladimir Cauchemar (le casting de zinzin).

Pas sûr qu'on ait déjà vu une semaine avec autant de certifs pour le rap français, surtout en ce qui concerne les singles de diamant !