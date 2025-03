Damso, Kalash Criminel, Médine, Youssoupha,... : découvrez le clip du morceau pour Sidaction

Damso a profité du weekend pour dévoiler le clip du morceau "Grand Soleil", en collaboration avec l'association Sidaction.

On a souvent l'habitude de dire que le rap version "années 2020" ne s'engage plus dans grand chose. Un constat plutôt vrai dans l'ensemble, mais le contexte semble être en train de changer ces derniers mois. On pense notamment au morceau anti-RN de l'année dernière, les nombreuses punchlines pro-Palestine, les prises de parole pour le Congo de ces dernières semaines. Cette fois, c'est pour une cause complètement différente qu'on retrouve plein de gros artistes francophones : le morceau "Grand Soleil", sous l'initiative de Damso et de l'association Sidaction, dont le clip vient de sortir.

Un morceau qui a pour but de sensibiliser la jeune génération aux dangers du SIDA, toujours aussi présent un peu partout dans le monde et contre lequel il convient de se protéger convenablement. Préservatifs, dépistages, les moyens sont nombreux. Pour rappeler à tout le monde que cette maladie continue d'être une vraie menace, et qu'il n'existe aucun vaccin efficace à 100% contre ça, Damso a donc appelé un tas d'artistes pour créer le morceau "Grand Soleil" : Youssoupha, Lous and the Yakuza, ElGrandeToto, Kalash Criminel, Eva, Médine, Fally Ipupa et même Amadou & Mariam.

Ça, c'est pour les artistes qu'on diffuse sur Générations, mais il y en a plein d'autres, comme Eddy de Pretto, Louane, Hoshi, Pomme, Juliette Armanet, Charlotte Gaisnbourg, Pierre de Maere, Adèle Castillon, et Lucky Love. Un casting 5 étoiles, et extrêmement large, pour toucher le plus de monde possible car le sujet concerne tout le monde. Le clip de "Grand Soleil" vient de sortir, et on y retrouve tous les artistes qu'on vient de citer, venus avertir la jeunesse que "pour protéger c'qu'on aime, faut commencer par s'protéger soi-même", comme le rappe si justement Kalash Criminel.

Un message à faire circuler à tout le monde!