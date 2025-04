Outkast bientôt introduit au Rock & Roll Hall Of Fame

Une récompense bien méritée pour un des groupes les plus marquants de l'histoire du rap US.

Alors que, dans le rap US, tout le monde se mettait à vouloir être de plus en plus thug dans les années 90 et 2000, un groupe a réussi à faire littéralement exploser les charts en étant complètement à contre-courant. De l'humour, des paroles touchantes, des visuels complètement perchés, et surtout, une musicalité inimitable : Outkast a marqué l'histoire de cette musique, en publiant des titres qui restent encore écoutés 25 ans plus tard. C'est donc logique de les retrouver intronisés au Rock & Roll Hall of Fame en 2025 !

En effet, Outkast fera partie de la promotion 2025 des artistes qui vont intégrer le Rock & Roll Hall Of Fame. Une institution qui a désormais l'habitude d'accueillir des rappeurs en son sein, et même des groupes de rap : 2Pac, Notorious B.I.G., De la Saoul, Eminem, A Tribe Called Quest, Missy Elliott ont par exemple tous intégré le Hall Of Fame ces dernières années. Cette fois, ce sera donc au tour d'Outkast, qui ont bien mérité leur place en révolutionnant complètement le genre, et en amorçant l'ère de domination du South sur le rap US.

Big Boi, membre du groupe, a célébré cette info avec un montage rempli d'egotrip sur Instagram, dans lequel il compare cette nomination à la dernière pierre d'infinité qui manquerait sur leur gant de Thanos, en faisant référence à l'univers Marvel.

Il faut dire que la carrière d'Outkast est exemplaire, avec des tubes à la pelle, des classiques en masse, des ventes d'albums colossales. Et une sympathie de la part de quasiment tout le monde dans le rap US et dans l'industrie musicale, ce qui est assez rare !