Outkast célèbre le 25e anniversaire d'"Aquemini"

Outkast prépare une surprise grandiose pour ses fans.

Outkast revient avec force et dévoile à leurs fans un visuel pour célébrer les 25 ans de "Aquemini".

Pour la petite histoire, à l'automne 1998, Outkast débarque en sortant son troisième album intitulé "Aquemini". Un tube qui a fait énormément de bruit dans les années 90 en prouvant au monde entier que le rap ne se limite pas qu'au combat entre L.A et N.Y.C. "Aquemini" est considéré comme l'un des meilleurs albums de hip-hop de tous les temps. Il a été certifié disque de platine et a contribué à propulser OutKast parmi les artistes les plus influents de leur génération.