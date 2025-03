Damso réunit Kalash Criminel, Youssoupha, Fally Ipupa et El Grande Toto pour un morceau collaboratif avec le Sidaction

Au total, 18 artistes sont présents dans le projet !

En ce moment, Damso est omniprésent pour la bonne cause ! En effet, Dems avait annoncé via sa story Instagram que lors de sa tournée, un stand avec bénévoles viendrait en aide à des projets humanitaires. Le rappeur de BX était également présent dans le titre "Free Congo" de Gradur aux côtés de Kalash Criminel, Youssoupha, Josman et Ninho. Et là encore, il décide de mettre les bouchées doubles pour soutenir des causes importantes. Cette fois, c'est le Sidaction qui a fait appel à l'artiste pour créer un morceau engagé intitulé "Grand Soleil".

Au total, 18 artistes seront présents sur le morceau, parmi lesquels plusieurs figures emblématiques du rap francophone et des artistes d'horizons variés. On retrouvera notamment Youssoupha, Kalash Criminel, El Grande Toto et Fally Ipupa. Cette collaboration inédite promet d'être un événement musical marquant.

Le titre "Grand Soleil" sortira le 14 mars, et l'impatience monte déjà quant à la découverte de ce projet ambitieux et solidaire. Voici la liste complète des artistes qui participeront à ce morceau exceptionnel :

Damso

Youssoupha

Kalash Criminel

El Grande Toto

Fally Ipupa

Médine

Eddy de Pretto

Lous and the Yakuza

Adèle Castillon

Eva

Hoshi

Louane

Pomme

Juliette Armanet

Charlotte Gainsbourg

Pierre de Maere

Amadou et Mariam

Lucky Love

Ce projet musical vise à sensibiliser le public à la lutte contre le VIH/Sida tout en rassemblant des artistes de divers horizons pour une cause essentielle. Une initiative qui prouve une fois de plus l'engagement de Damso et de nombreux autres artistes pour faire bouger les choses à travers la musique.