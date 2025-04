Travis Scott : "Jackboys 2" pourrait sortir cette semaine

On espère que le rap game a bien profité de la trêve : Travis Scott est de retour au micro.

Il y a peut-être moins de stars "dominantes" dans le rap US au niveau des chiffres et de l'aura sur ces deux dernières années, mais Travis Scott fait toujours partie des monstres de l'industrie. Aussi bien au niveau marketing qu'au niveau musical, le rappeur a un temps d'avance sur la concurrence. Pas pour rien que ses concerts sont devenus légendaires, même si parfois, ça va trop loin. On espère que la concurrence a bien profité depuis la sortie de "Utopia" en 2023, car l'artiste est de retour avec un nouvel album, "Jackboys 2", qui pourrait même sortir cette semaine.

Ça fait un bout de temps que Travis Scott nous tease l'arrivée de son nouvel album "Jacboys 2", sur lequel on devrait retrouver pas mal d'artistes signés sur le label à l'image du premier volume sorti en 2019 et qui avait déjà bien fonctionné. Mais on n'a toujours eu aucune info concernant la date de sortie officielle du projet. Cependant, l'album pourrait voir le jour cette semaine, et même plus précisément demain, le jour de son anniversaire (30 avril).

C'est Travis Scott lui-même qui a donné cette information via son compte Instagram, dans lequel on le voit sur des photos avec sa mère. En légende du poste, on peut lire :

Que tout le monde souhaite un joyeux anniversaire au plus grand des GOAT. Et la reine est ici, ma mère, je t'aime maman. PS : je lui ai fait écouté Jackboys 2 à ce moment, et elle m'a dit 'sors le pour ton anniversaire Baby Jack' !

Le rappeur pourrait donc bien sortir ce nouvel album le jour de son anniversaire, pour faire plaisir à sa mère. Une sortie d'album en plein milieu de la semaine, voilà qui est inhabituel, mais Travis Scott peut largement se permettre ce genre d'excentricité, il a le statut pour tout s'autoriser au niveau musical et marketing. Et après ça, il va peut-être embrasser à plein temps une nouvelle carrière de catcheur à la WWE !