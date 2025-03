SDM, Kalash, Rim'K, Damso, Zkr : les certifications pleuvent sur le rap français

Petit tour d'horizon des certifs de la semaine, avec cette fois

Comme à chaque début de semaine, le Syndicat National de l'Edition Phonographique (SNEP) dévoile son top albums, mais aussi la liste des singles et des projets qui ont décroché des certifications. Disque d'or, de platine, de diamant, le rap français a été plutôt gâté cette semaine, avec un tas de grosses certifications pour de gros noms du game : SDM, Rim'K, Timal, Damso, Kalash, petit tour d'horizon des décorations et des médailles de nos soldats du rap.

On va commencer par les "plus grosses" certifications, dans le sens où elles concernant des albums, et on sait que c'est plus difficile d'atteindre le disque de platine que le single de platine par exemple. Et en parlant de platine, ça tombe bien : SDM fait fort, avec "Ocho", son premier album officiel sorti en 2021, vient d'être certifié triple platine. Timal fait lui aussi une belle perf avec "Trop Chaud", son premier album officiel là encore, sorti en 2018 et qui vient d'être décoré d'un double platine.

Grand bravo aussi à Zkr qui réussit le tour de force de faire certifier sa mixtape "Mode Opératoire" vol.1" d'un disque d'or, un an après sa sortie. On s'arrête là pour les projets, et on passe aux singles. Car là aussi, il y a du lourd niveau certifs : notamment des singles de diamant. Pour Damso et Kalash, notamment, avec leur titre "Alpha", encore un single de diamant à rajouter à leur collection. Mais aussi pour Oboy, avec "Mélodie", diamant lui aussi, et enfin, pour "La C" de Koba laD. Trois singles de diamant pour le Rap FR cette semaine donc.

Damso a aussi un single de platine avec son morceau "Coeur de Pirate", d'ailleurs. Autre artiste bien représenté dans les certifs de al semaine, tonton Rim'K, avec deux singles d'or pour "Rose Noir", et pour "Run", en feat avec SDM. Enfin, ce ne serait pas une vraie semaine de rap français sans une nouvelle certification pour Ninho ou Jul. Et cette semaine, c'est pour NI, avec un single d'or de plus gagné par son titre "Soleil". On n'a pas pu parler de tout le monde, car il y en avait vraiment beaucoup cette semaine, mais on est allé à l'essentiel ! A dans 7 jours pour une nouvelle pluie d'or de platine et de diamant sur le rap FR.