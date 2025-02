Lacrim single de diamant avec "No Lo Sé" : les certifications Rap Français de la semaine

Avec Lacrim, Laylow, Zola, PLK, Green Montana, et plein d'autres rappeurs français.

Les certifications continuent de tomber, même si ça n'a pas l'air de trop plaire à nos confrères pas très malins du Parisien, qui parlent d'un "recul du rap français" alors qu'on n'aura jamais eu autant de certifications et de ventes dans le game que ces derniers mois. Difficile de parler de recul quand on a des phénomènes comme Werenoi, SCH, Jul ou SDM qui ont vendu autant d'albums en 2024/2025. Chaque semaine, des disques d'or de platine et de diamant tombent sur le rap français, et cette semaine, c'est au tour d'artistes comme Lacrim, Laylow, M.I.G. ou encore Zola d'y goûter.

On commence avec la certif la plus grosse, mais aussi la plus surprenante, car Lacrim reste un artiste dont l'image reste très attachée à la street, et pas toujours grand public. Mais il a montré plusieurs fois par le passé qu'il était capable de sortir de gros hits qui touchent un peu tout le monde, et c'est le cas avec "No Lo Sé", qui vient d'être certifié single de diamant environ 7 mois après sa sortie, sur l'album "Veni Vidi Vici".

Un autre single de diamant est tombé pour un artiste un peu spécial : il s'agit évidemment de monsieur Laylow, dont le titre "Une histoire étrange" vient donc de décrocher le diamant, aidé notamment par la diffusion du titre dans le célèbre documentaire d'Inoxtag.

Jul a encore gratté deux singles d'or (une dinguerie quand on y pense) avec ses titres "Coco" et "BB", sortis respectivement en 2023 et 2024. La routine pour l'OVNI, tout comme ça commence à le devenir pour PLK, qui a lui aussi un nouveau single d'or pour son feat avec Maes, "Cartelo". Un fait un peu étonnant, de voir le titre certifié uniquement maintenant alors qu'il est sorti en 2019. Enfin, RSKO et IDS font eux aussi tomber le single d'or avec leur hit "Boom Boom" qui avait cartonné sur TikTok.

Mais cette semaine, on a aussi des albums assez emblématiques qui sont certifiés. Un disque d'or pour "Saudade" de Green Montana, sorti en avril dernier. Un autre pour MIG et son album "02 Géné" sorti en 2021. Et enfin, un disque de platine pour "Cicatrices" de Zola, sorti en 2019, preuve que le projet vit bien dans le temps. Félicitations à eux !