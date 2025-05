Eminem : Un harceleur s'est infiltré 3 fois chez lui en 6 ans pour essayer de le tuer !

L'homme de 32 ans a été reconnu coupable !

Le harceleur d’Eminem a de nouveau été reconnu coupable après une troisième intrusion dans le domicile du rappeur en l’espace de six ans. Matthew David Hughes, un homme de 32 ans, a été arrêté en août 2024 après avoir été aperçu aux abords de la maison d’Eminem située à Clinton Township, une banlieue résidentielle au nord-est de Détroit, dans le Michigan.

Déjà connu des services de police pour deux précédentes effractions, Hughes a cette fois été déclaré coupable d’invasion de domicile au premier degré ainsi que de harcèlement aggravé. Il est actuellement incarcéré pour non-respect de sa libération sous caution, et attend désormais sa condamnation prévue le 17 juin.

Un cauchemar qui dure depuis 2019

Le premier incident remonte à 2019, lorsqu’Hughes s’est introduit illégalement dans une ancienne maison d’Eminem à Rochester Hills. Après avoir dit au nouveau propriétaire qu’il cherchait son « frère Marshall », il a forcé l’entrée d’une maison d’hôtes située sur la propriété. Hughes avait alors été condamné à 90 jours de prison pour effraction.

Mais l’événement le plus troublant survient en 2020, lorsque Hughes réussit à pénétrer dans la résidence principale d’Eminem, pendant que le rappeur était présent dans la maison. Marshall Mathers s’était alors réveillé et retrouvé nez à nez avec son harceleur, debout dans son salon. Un policier a témoigné que l’intrus lui avait dit qu’il était venu pour le tuer. Hughes avait alors échappé à la prison grâce à un accord de plaidoyer, écopant de cinq ans de probation. Mais il a violé les conditions de celle-ci plus tard la même année après avoir commis une agression sans lien avec l’affaire. Il avait été incarcéré, puis libéré sous conditions en mai 2024… avant de recommencer.

Un scénario qui rappelle "Stan"

L’histoire fait étrangement écho à "Stan", l’un des titres les plus sombres et les plus célèbres d’Eminem, dans lequel il dépeint un fan obsessionnel dont la fixation malsaine vire au drame. Comme dans la chanson, Matthew David Hughes semble incapable de lâcher prise, au point de mettre sa liberté en jeu à trois reprises, en espérant approcher son idole – ou pire.

Lors du dernier procès, Eminem a témoigné en personne pour raconter l’horreur vécue, et un jury l’a entendu : Hughes a été reconnu coupable sur les deux chefs d'accusation.