Eminem fait la promo de "Missionary" de Snoop Dogg et Dr.Dre... à sa manière

Si avec ça l'album ne fait pas disque d'Or je ne comprends pas !

"Missionary" fait sa promo

Il était attendu, et il est enfin dispo ! Après plusieurs promos, l'album en commun entre Snoop Dogg et Dr. Dre est enfin sorti ce vendredi 13 décembre, une annonce qui a fait l'effet d'une bombe ! Ce projet, baptisé 'Missionary', promettait déjà de marquer les esprits, et il ne déçoit pas.

D'ailleurs, ce même jour, un court métrage exceptionnel et totalement barré est apparu sur la chaîne YouTube de Snoop Dogg. Ce film, déjanté à souhait, mettait brillamment en scène l'essence de ce que l'album propose : une énergie unique et un humour piquant.

Eminem et sa pub totalement folle !

Mais pas de repos pour promouvoir le projet ! Et pour cela, les deux rappeurs n'ont pas fait les choses à moitié. Ils ont fait appel à une légende vivante du rap pour une pub tout aussi légendaire : Eminem !

Sur le compte Instagram de Snoop Dogg, Slim Shady se met en scène dans une parodie de publicité. Fidèle à son style provocateur, il partage ses réflexions sans filtre... sur la fellation !

"Les gars, vous en avez marre des pipes comme moi ? » a-t-il déclaré dans la vidéo ci-dessous. « Je pense qu'il est temps de revenir à l'essentiel. Qui veut se faire sucer la bite tous les jours ? Cette merde peut vous atteindre, mec. Je veux dire, tous les jours, c'est juste..."

Tout cela avec des gestes suggestifs mais jamais outranciers, rendant l'ensemble à la fois audacieux et hilarant tout en prouvant que l'album nous fait le même effet que la fellation mais à l'oreille :

"Ça devient ennuyeux. On peut juste s'allonger et baiser ? Je ne sais pas pourquoi tout doit être si compliqué. Tu n'as pas besoin de mettre ta jambe au-dessus de ta tête. Snoop Dogg, Missionary , baise-moi, en stéréo."

Le résultat ? Une publicité réussie, à l'image des trois légendes du rap. Avec cette collaboration inattendue, Eminem, Snoop Dogg et Dr. Dre prouvent une fois de plus que le rap sait surprendre et amuser son public.