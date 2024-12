Découvrez le court métrage "Missionnary" par Snoop Dogg et Dr.Dre

Un petit film pour se mettre dans l'ambiance de l'album !

Le 13 décembre dernier, un événement majeur a secoué le monde du rap. Dr. Dre et Snoop Dogg, deux des plus grandes légendes de l’histoire du hip-hop, ont créé la surprise en dévoilant leur nouvel album commun intitulé "Missionary". Ce projet a rapidement conquis les fans et fait un carton dans les charts, consolidant une fois de plus leur place de géants du genre.

Mais les surprises ne s'arrêtent pas là. En plus de la sortie de cet album tant attendu, les deux artistes ont également lancé un court-métrage qui accompagne le projet. Disponible sur YouTube, ce film de 12 minutes plonge les spectateurs dans un univers où nos deux héros, Snoop et Dre, incarnent des super-héros dans une ville déjantée.

Le court-métrage suit les aventures de nos deux protagonistes qui prennent en charge les méchants de la ville. Après avoir affronté et massacré leurs ennemis, les corps sont soigneusement stockés dans un congélateur secret situé sous le lounge Aftermath de Dre. Ce congélateur, un peu particulier, est destiné à contenir les restes des malfaiteurs. Mais attention, car si jamais ce congélateur venait à déborder, une solution bien plus radicale est mise en place : les cadavres sont alors transportés en mer sur le bateau Missionary, pour être jetés au fond de l'océan.

Cependant, comme tout bon thriller, les choses ne se passent pas comme prévu et des péripéties inattendues viennent bouleverser leur plan. L'issue reste à découvrir, et croyez-moi, cela vaut le détour ! Pour savoir comment l’histoire se termine, je vous invite à regarder ce court-métrage, qui ne manquera pas de vous surprendre et de vous divertir.

Entre musique et cinéma, Dr. Dre et Snoop Dogg nous montrent encore une fois qu’ils n’ont aucune limite et qu’ils sont prêts à repousser les frontières de leur art.