Tiakola : Un de ses fans hospitalisé n'a pas pu aller à ses Bercy, il lui fait passer une journée de rêve

Un homme en or celui là !

Quelle semaine pour Tiakola ! S'il y a bien un artiste qui a fait parler de lui dernièrement, c'est bien l'ancien membre des 4Keus ! Le mec vient totalement d'enchaîner deux Accor Arena, et il a littéralement enflammé le Bercy ! Avec des invités exceptionnels comme Gazo, Aya Nakamura, et même l'annonce d'un nouvel album pour 2026, on peut déjà affirmer qu'on a assisté à l'un des concerts de l'année !

Cerise sur le gâteau, ceux qui n'ont pas eu la chance d'obtenir des places ont pu regarder la deuxième date en streaming sur france.tv. Mais un jeune fan n'a malheureusement pas pu y assister, et son histoire a ému de nombreux internautes. Hayden, un jeune homme hospitalisé, n'a pas pu être présent. Son rêve ? Voir Tiakola en concert. Une vague de soutien s'est alors levée sur TikTok, où son histoire a été mentionnée des milliers de fois pour attirer l'attention de l'artiste.

Touché par cette mobilisation, Tiakola a décidé de réaliser le rêve de Hayden en lui faisant une surprise inoubliable : passer une journée avec lui ! Au début très intimidé, le jeune garçon finit par se lâcher en chantant avec TiakolaMélo le morceau "LA MELO EST DANS LA BOUNCE" de Génézio, sur lequel l'artiste est en feat. Un moment exceptionnel, rempli d'émotions et de bonne humeur, qui montre que l'homme est encore plus brillant que l'artiste !

