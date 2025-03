Grosse surprise ! Tiakola annonce un nouvel album

Mais il va falloir attendre un peu pour entendre des morceaux inédits !

C'est donc la fin des deux dates de TiakolaMelo à l'Accor Arena de Paris, et il a fait les choses en grand. Comme on vous l'avait dit, la première date a été un véritable succès, entre les enchaînements de gros invités, son entrée dans le morceau "Si j'savais" habillé en Tupac, et l'émotion en larmes lorsqu'il interprète "Coucher de Soleil", comme un rêve qui vient tout simplement de se réaliser.

Et il a décidé de faire encore mieux ce jeudi 27 mars pour la deuxième date du concert à Bercy, qui était diffusée en direct sur la plateforme france.tv. Pour cette occasion, de nouveaux invités ont fait leur apparition ! Notamment SDM, venu interpréter "Plaisir Nocif", Gazo, avec qui il a réalisé un album en commun, ou encore Aya Nakamura, la reine de la scène française. En plus de ces performances, l'ambiance était encore meilleure que la veille !

😭 C’EST FOU CE QU’IL SE PASSE



AYA NAKAMURA VIENT DE MONTER SUR LA SCÈNE DU BERCY DE TIAKOLA pic.twitter.com/Zt8KmEQ5sp — La Mélo de Tiakola (@LmdTiakola) March 27, 2025

En résumé le Bercy Royal du 27 a eu comme Guest de luxe :



Aya Nakamura

SDM + LIIMS

GAZO

PROTOTYPE ET GENEZIO (3x Pona NiNi vs 2 pour le Bercy)

4KEUS

SONNY RAVE ET JEY BROWNIE



Félicitations à la meilleure fosse qui a eu 2x Psychologique car Tiakola a entendu le concert 🙂‍↕️ pic.twitter.com/Xbd7FhPUPG — Empereur des FC (@FcTiakola) March 28, 2025

Mais la cerise sur le gâteau, c’est que Tiakola a réservé une énorme surprise à ses fans. En plein show, le rappeur du groupe 4Keus a fait une annonce qui a enflammé la salle : un nouvel album est en préparation !

🚨 TIAKOLA ANNONCE LA SORTIE DE SON NOUVEL ALBUM POUR 2026

ÇA VA ETRE UNE DINGUERIE



ÇA VA ETRE UNE DINGUERIE pic.twitter.com/ICLneWVeno — La Mélo de Tiakola (@LmdTiakola) March 27, 2025

Après son projet BDLM Vol.1, qui a été une grande réussite, et Mélo, devenu un classique, il faudra tout de même patienter un peu avant d’en entendre plus. En effet, ce nouvel opus ne sortira pas avant 2026. Mais qu’importe, Tiakola prouve encore une fois qu'il fait partie des artistes à suivre, et ce n’est que le début !