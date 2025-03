Tiakola : Découvrez les grosses surprises de sa première date à l'Accor Arena !

Et il y avait du beau monde pour accompagner la Mélo !

On n'est seulement qu'au mois de mars, mais on n'a pas peur de dire que la première date de Tiakola à l'Accor Arena sera dans le top 3 des concerts de l'année 2025. Et pas 3e ! L'artiste a totalement enflammé la scène avec pas moins de 3h d'enchaînements de hits et classiques, à tel point que le concert a duré trop longtemps, et TiakolaMélo a décidé de payer les amendes des parkings et de la salle pour ses fans !

De son flow à la Tupac à son entrée légendaire sur le son "Si j'savais", tout était parfait !

Je vous ai dis de rester branché …

Tiakola Tupac 🔥🐐 https://t.co/worzJ3wpNg pic.twitter.com/DQmYEc83Qb — NY 🇨🇩 (@DuBinks1) March 26, 2025

Mais ce n'est pas tout, Tiakola a invité presque tous les artistes du monde entier en un seul concert ! En effet, il y a eu au total 16 artistes qui sont venus pour l'accompagner et enflammer la scène. Notamment le feat avec Genezio et Prototype "PONA NINI" qui a fait totalement trembler la salle !

🤯 TREMBLEMENT DE TERRE À BERCY



TIAKOLA, GENEZIO et PROTOTYPE viennent de DETRUIRE ce PUTAIN DE BERCY pic.twitter.com/oOCJMnGTEE — La Mélo de Tiakola (@LmdTiakola) March 26, 2025

Ronisia est venue interpréter "Comme Moi" pour un peu plus de douceur, et pour le plus grand plaisir des fans, les 4 Keus se sont reformés le temps d'une soirée pour interpréter "O'KCLH", un moment tout simplement exceptionnel. Enfin, on a pu retrouver le rappeur britannique Dave pour chanter "Meridian", un banger absolu qui a pris encore plus d'ampleur sur scène !

MONSIEUR TIAKOLA ET MADAME RONISIA UNI SUR LA SCÈNE DU BERCY



EUX 2 C’EST FORT MAIS C’EST K.O 💔pic.twitter.com/nWvmsHrtzR — La Mélo de Tiakola (@LmdTiakola) March 26, 2025

🚨 SURPRISE !!



DAVE VIENT DE REJOINDRE TIAKOLA LORS DE SON CONCERT À BERCY CE SOIR 🤯



(Via @LmdTiakola)



pic.twitter.com/iBAAcZ6vdu — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) March 26, 2025

Tiakola réunit la 4Keus à son Bercy pour chanter « O’KCLH » devant 20 000 personnes 🤩pic.twitter.com/XgqguWPS0N — Rvpfr (@rvpfr__) March 26, 2025

Après toutes ces émotions, la pression se relâche et Tiakola, voyant son rêve se réaliser, est en larmes lorsqu'il interprète "Coucher de Soleil", un moment inoubliable qui donne encore des frissons.

TIAKOLA était en LARMES sur scène en PLEIN BERCY !



Il a attendu ce moment TOUTE SA VIE 😭pic.twitter.com/ymj8JLdAzP — La Mélo de Tiakola (@LmdTiakola) March 27, 2025

Bref, un concert d'anthologie que Tiakola a offert à ses fans et qu'il aura la lourde tâche de réitérer ce soir, avec cette fois un concert diffusé sur France.tv !