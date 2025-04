Chris Brown viendra mettre le feu à l'Afro Nation !

Tout simplement le festival avec un des meilleurs line up d'Europe.

Quel plaisir de retrouver une météo supportable. Et lorsqu'on est fan de musique, le retour des beaux jours rime aussi avec le retour des festivals en extérieur ! A ce sujet, il y en a un qui a d'ailleurs attiré notre attention avec son line-up exceptionnel : le festival Afro Nation qui a lieu chaque année au Portugal, pas très loin de Portimao. Un évènement qu'on vous avait mis dans notre liste des festivals à ne pas louper. Et on ne s'est pas trompés : ils viennent de rajouter un nom à leur programmation déjà bien fournie, celui de... Chris Brown !

Breezy va donc venir enflammer la scène principale du festival Afro Nation, qui aura lieu du 9 au 11 juillet, pour fêter les 5 ans de l'évènement. Si vous avez envie d'y aller, on vous conseille d'aller vite choper vos places et vos chambres d'hôtel, car tous les fans de musique afro d'Europe risquent de rappliquer, et ça fait un paquet de monde. De plus, l'évènement a réussi à se tailler une solide réputation grâce à ses line-up de zinzin.

BREEZY BOWL XX IS COMING TO AFRO NATION! 🔥🔥🔥@Chrisbrown is officially joining the #ANP2025 line up as our final headliner!!🇵🇹



Tickets go live TODAY! 🚨

🕛Pre-Sale for those who signed up 12:00pm UK time!

🕒General on-sale 3:00pm UK time pic.twitter.com/vIoUDNPmcp — Afro Nation (@afronation) March 28, 2025

En plus de Chris Brown qui vient d'être annoncé, vous aurez également droit à des concerts de Burna Boy, de Booba, de Davido, de Tems, de Mary J. Blige, de Tiakola et de plein d'autres stars.