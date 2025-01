Chris Brown porte plainte contre Warner Bros et réclame 500 millions

Le chanteur attaque le studio pour diffamation après la sortie d'un documentaire sur les accusations de viol dont il est l'objet.

Chris Brown est un des artistes les plus populaires au monde, et il a même été comparé à Michael Jackson à plusieurs reprises (ici, on en valide clairement pas cette comparaison) par des collègues artistes. Mais malgré tout son talent supposé, le chanteur et danseur cache un côté très sombre. Condamné pour violences contre Rihanna en 2009, il s'est depuis montré violent à plusieurs reprises, et a surtout été accusé d'être un agresseur sexuel récemment. Des accusations qui ont fait suffisamment de bruit pour que le studio Warner Bros, avide de sang, décide de sortir un documentaire. Mais l'artiste vient de porter plainte contre eux pour diffamation.

De fausses accusations ?

C'est désormais la mode chez les rappeurs et les chanteurs : après Drake, qui a décidé de porter plainte pour diffamation contre UMG au sujet des rumeurs de pédophilie véhiculées par "Not Like Us", c'est au tour de Chris Brown de s'attaquer à une autre grosse maison de production : le studio Warner Bros, accusé de diffamation pour avoir produit et sorti la série documentaire "Chris Brown : A History of Violence". Un documentaire qui se plonge dans la vie de Chris Brown depuis son enfance pour tenter de prouver que la violence avait toujours fait partie de son quotidien.

Chris Brown accuse la série de diffuser un contenu de manière irresponsable, de verser dans le sensationnalisme avec des accusations déjà démenties à propos de son "passé criminel". Il demande donc la somme de 500 millions de dollars en réparation. Il s'appuie notamment sur le fait que Jane Doe est visiblement au cœur de l'argumentaire de la série, alors que le témoignage de la jeune femme aurait déjà été rejeté à de nombreuses reprises par la justice.

Enfin, le documentaire accuse Chris Brown d'être un agresseur et un violeur en série, alors qu'il n'aurait jamais été condamné par la justice pour ces faits. On ne sait pas pour les viols, mais en ce qui concerne les agressions, on a encore en tête les images du visage de Rihanna après la bagarre, et la justice l'a vraiment condamné pour ça...