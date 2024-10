Chris Brown boycotté : Une pétition a été lancée !

Le projet a été lancé par "Womens for change" défendant les droits des femmes.

Les mauvaises nouvelles s'enchainent pour Chris Brown !

Le hip-hop US n'est pas au meilleur de sa forme actuellement. Alors que l'affaire Diddyest au centre des attentions, Chris Brown est aussi dans la sauce depuis plusieurs semaines ! Déjà réputé violent avec les femmes par le passé, notamment avec Rihanna, l'interprète de "Go Crazy" a été accusé d'agression sexuelle sur une mineure. Et ce n'est pas tout, la chaîne Discovery va diffuser un documentaire sur le caractère sombre de Chris Brown. Le projet s'intitulera "Chris Brown : A History of Violence" et sera diffusé le 27 octobre prochain.

Chris Brown boycotté en Afrique du Sud ?

Est-ce le début d'une descente de l'enfer pour l'artiste ? En tout cas, il n'est plus la bienvenue dans certain pays dont l'Afrique du Sud. En effet, la BBC révèle que le groupe de défense des femmes du pays "Womens for change" a lancé une pétition pour empêcher Chris Brown de performer au FNB Stadium de Johannesburg. Lors de l'annonce de la billeterie, le concert affichait complet en moins de deux heures. Une nouvelle qui a enragé Sabina Walter, directrice exécutive de Women for Change qui a déjà obtenu 20.000 signatures pour sa pétition :

" Quand j’ai appris que Chris Brown allait venir en Afrique du Sud, j’ai été choquée et profondément déçue. La pétition a été lancée pour envoyer un message fort : nous ne tolérerons pas que des personnes ayant un passé de violences contre les femmes soient célébrées."

Pour rappel, l'artiste de 35 ans est déjà interdit d'entrée dans plusieurs pays, comme le Canada, Royaume-Uni, Nouvelle-Zélande ou encore l'Australie.