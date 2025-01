Drake porte à nouveau plainte pour diffamation sur "Not Like Us"

C'est le label UMG qui est directement visé par la plainte, une fois de plus, et pas Kendrick Lamar.

Vous connaissez l'expression "être en tilt" ? Une expression qui nous vient du poker, qui signifie que vous réagissez sans être capable de réfléchir après un événement qui vous a "choqué" (la perte d'un gros coup au poker, par exemple). Eh bien, depuis la sortie du diss track "Not Like Us" de Kendrick Lamar, Drake est complètement en tilt. On voit qu'il cherche à se relever et à faire comme si de rien n'était, mais le gars est salement touché. Il avait même annoncé vouloir porter plainte, avant de se retirer il y a quelques jours. Mais aujourd'hui, il remet ça, avec une plainte pour diffamation déposée au niveau fédéral.

C'est à n'y rien comprendre : l'avocat de Drake avait pourtant déclaré lors de la journée d'hier que la plainte de Drake déposée contre UMG et Spotify pour pratiques commerciales illégales dans la promotion du titre "Not Like Us", était retirée. Mais une autre plainte, elle, est officiellement en cours au niveau fédéral, cette fois pour des faits de diffamation et de harcèlement. C'est encore le label UMG qui est visé, accusé d'avoir "approuvé, publié et lancé une campagne pour créer un hit viral avec un morceau de rap qui l'accuse d'être un pédophile et appelle à des représailles violentes envers lui".

Il réaffirme que UMG aurait utilisé des pratiques illégales pour faire de "Not Like Us" un hit mondial, notamment en payant pour des faux streams et des passages en radio. Tout ça, selon Drake, dans un but purement financier : non seulement les streams du morceau génèrent de l'argent, mais surtout, ce clash aurait été fait dans le but de diminuer la valeur du catalogue musical de Drizzy, pour pouvoir plus tard renégocier son contrat à la bausse

La plainte suggère donc que UMG savait qu'une prolongation de contrat de Drake serait coûteuse et qu'elle a tout fait pour mettre le morceau en avant, dans le but de payer cette prolongation moins chère. Evidemment, il y a de très fortes chances pour que tout ça soit un énorme tas de conneries et que Drake soit juste en full tilt après la raclée qu'il s'est pris pendant le clash. Surtout, on pense qu'il fait tout pour que Kendrick Lamar soit empêché de chanter "Not Like Us" devant un milliard de téléspectateurs à la mi-temps du Super Bowl (d'ailleurs la date approche). Mais on voit mal comment UMG pourrait être condamné pour diffamation lors d'un clash de rap, ce serait vraiment une grande première dans l'histoire...