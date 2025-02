Drake éjecte Kendrick Lamar de la première place du top album

On vous l'avez dit : le beef est loin d'être terminé entre Drake et Kendrick Lamar.

Le clash entre Kendrick Lamar et Drake est loin d'être terminé, comme on vous le répète depuis plusieurs semaines. Le rappeur canadien a évidemment perdu la première manche, et de très loin : "Not Like Us" est un carton mondial, Kendrick Lamar était la star du Super Bowl cette année, et ses streams ont explosé. Suffisamment pour enterrer Drizzy et le reléguer définitivement à la place de numéro 2 du rap US, au moins au niveau des chiffres et de la popularité ? Pas du tout : le nouvel album de Drake, en collaboration avec PartyNextDoor, vient de s'installer à la première place des charts.

"$ome $exy $ongs 4 U", c'est le nom du projet commun des deux artistes canadiens, qui est d'ailleurs sorti le jour de la Saint-Valentin. Un album qui se sera écoulé à 246 000 exemplaires pour sa première semaine d'exploitation, ce qui est un excellent chiffre, suffisant pour détrôner "GNX", de Kendrick Lamar, sorti en novembre, de la première place du Billboard 200 (le top album américain).

Drake arrive désormais à égalité avec Jay-Z et Taylor Swift, en tant qu'artiste avec le plus d'albums numéro 1 des charts. Seuls les Beatles, avec 19 albums numéro 1, en ont plus que les trois stars. Cependant, pas de quoi crier victoire pour Drake : ça faisait presque 3 mois que l'album de Kendrick est numéro 1 du top album, pas sûr que le projet de Drake reste au top aussi longtemps, même si ça reste une possibilité.

En attendant, on l'espère, un album solo de Drake, dont il a déjà commencé à parler, qui serait un peu plus "rap" et dans lequel il règlerait vraiment ses comptes avec tous ses "opps", qui sont désormais si nombreux.