Rentre dans le Cercle : la saison 4 se termine en beauté avec Didi B, Dinor, Lallemand, Gros Mo, Soron, Heykel,...

Par Remi N

Clap de fin pour la saison 4 de "Rentre dans le Cercle", avec des performances de folie pour ce dernier épisode : Fianso a concocté un programme de folie pour clôturer la saison en beauté.

Le rap français en avait bien besoin, lui qui était un peu moribond ces dernières années, avec beaucoup d'artistes qui se ressemblent, peu de rappeurs qui prennent des risques, et des performances live de moins en moins solides (playback à foison...). C'était donc le bon moment pour faire renaître l'art du freestyle avec "Rentre dans le Cercle", et Fianso l'avait bien senti lors de l'annonce de la saison 4. Malheureusement, cette saison est "déjà" terminée, mais le boss d'Affranchis Music ne pouvait pas partir sans nous laisser un épisode d'anthologie avec Didi B, Lallemand, Dinor, Gros Mo et plein d'autres.

Un casting avec des rappeurs venus de tous les horizons, comme d'habitude, sauf que cette fois, on a droit à la présence de Didi B, venu directement de Côte d'Ivoire pour brûler ce Cercle. Le rappeur avait beaucoup fait parler de lui ces dernières années, pour sa musique, mais aussi ses clashs avec Booba et Himra, et il a profité du freestyle pour montrer à tout le monde que sa plume était toujours aussi affûtée. Dinor RDT est aussi venu rapper pour le kiff, lui qui confie avoir stoppé à la fois le foot et le rap, et quand on écoute son niveau en freestyle on se dit que c'est dommage.

Ensuite, Lallemand vient porter les couleurs du 69, et il nous livre une très, très grosse performance. On savait qu'il pouvait le faire, quand il voulait, mais il avait tellement sorti de morceaux "dansants" ces dernières années qu'on se demandait s'il en était encore capable : la réponse est un grand oui. Grosses punchlines, grosses refs, placements carrés, bonne attitude, clairement, il a sorti toute sa palette de kickeur et ça fait plaisir. On a ensuite Gros Mo, de Perpignan, qui est dans le game depuis de longues années, qui nous lâche une perf très solide lui aussi.

C'est ensuite au tour de la nouvelle génération de faire son entrée dans le Cercle, avec 1decis, 19 ans, et clairement, il a montré une maîtrise impressionnante. Certains disent qu'il s'agit de la meilleure performance de l'épisode. Ici, on n'est pas trop d'accord, mais il faut reconnaître son talent : c'est très fort, ce qu'il nous propose. C'est ensuite au tour de Kahra et on doit avouer que c'est peut-être lui, notre performance préférée de l'épisode, il incarne vraiment un truc un peu différent, c'est bien écrit, bref, un grand bravo pour son taff. Soron, rappeur du 92, prend la suite, et on peut dire que la scène du 92 a encore de très belles années devant elle. Beaucoup d'insolence, des placements de fou, une énergie qui pue la street, et c'est Heykel qui vient clôturer cet épisode. Le rappeur du 59 nous livre une performance surprenante, sur une prod très mélancolique, et clairement il met ses tripes dans le couplet, c'est ce genre de profils qu'on veut voir péter.

Au niveau des invités aussi, on a droit à du très lourd, du très intéressant : du Kalash Criminel, du Seth Gueko, Noah Lunsi, Le Boug Arknow, et surtout, Mac Tyer, la légende du 93. Bref, on a été gâtés, et même si on n'y croit pas trop, on epsère secrètement que le succès de cette saison 4 aura donné envie à Fianso d'en envoyer une autre l'année prochaine !